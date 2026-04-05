PRONAĐENO ČETIRI KILOGRAMA EKSPLOZIVA: Glavno gasno čvorište samo 20km udaljeno od ovog mesta
EKSPLOZIV razorne moći, težine čak četiri kilograma, bio je spakovan u dva ranca. U rančevima je bila i prateća oprema za aktiviranje eksplozivnih naprava, javlja "Pink".
Podsetimo, na području opštine Kanjiža od jutros su primećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila. Njih su pratili i helikopteri i dronovi.
O ovom pokušaju terorističkog napada je govorio i predsednik Aleksandar Vučić, koji je tokom obilaska radova na Ekspu rekao novinarima da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.
- Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa - rekao je Vučić.
Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.
- Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao - naveo je Vučić.
zrazio je očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.
- Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da svetske, odnosno geopolitičke igre nas neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno - naglasio je predsednik.
EKSKLUZIVNO! Video sa lica mesta gde je pronađen eksploziv
SRBIJA SPREČILA PLAN DIZANjA GASOVODA U VAZDUH! Glavna vest u ruskim medijima izjava Vučića i akcija Vojske Srbije
05. 04. 2026. u 12:37 >> 13:20
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
