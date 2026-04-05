KAPITALAC STIŽE NA MARAKANU?! Zvezda našla zamenu za ljubimca delija! Borusija Dortmund pravi probleme!

Nemci bacili oko na istog igrača.

Nije isključeno da tokom narednog prelaznog roka, Crvena zvezda ostane bez igrača na levoj bekovskoj poziciji u timu.

Razlog tome je veliko interesovanje evropskih klubova za Naira Tiknizjana i Adema Avdića, koji su "na meti" mnogih.

Zbog toga Dejan Stanković razmatra nekoliko opcija, a kako saznaje "Meridiansport", kao pojačanje pominje se Maikon iz Levskog.

Ovaj Brazilac (26 godina) je bez dileme najbolji bek bugarskog prvenstva i na 36 utakmica u sezoni je dao pet golova, a na konto upisao još sedam asistencija.

Ipak, Maikon nije jedini koga snimaju u Ljutice Bogdana. Akcenat je bačen i na povratak bivšeg igrača Zvezde Aleksu Terzića, kao i na nekolicinu stranaca.

Ostaje dilema koliko brazilski defanzivac košta, ako se uzme u obzir da je na radaru i bivšeg šampiona Bundeslige - Borusija Dortmund, kao i brojnih klubova iz "Liga petice".

Vrednost mu je 14 puta skočila, od dolaska u Bugarsku, jer po Tranfermarktu Brazilac košta 3.500.000 evra, a Levski ga je u leto 2024. godine platio samo 250.000 evropskih novčanica.

Međutim, ono što bi napravilo problem crveno-belima, jeste činjenica da Maikon nema pasoš Evropske unije i predstavljao bi novog stranca u superligaškom fudbalu.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke