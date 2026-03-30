KAPITEN SRBIJE PRED SAUDIJCE: Mitrović govorio o finansijskoj moći Arapa
"Orlovi" u utorak igraju drugi prijateljski meč u martovskom okupljanju.
Fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se protiv Saudijske Arabije na stadionu u Bačkoj Topoli.
Pred duel na TSC areni, pred medijima su govorili selektor i kapiten "orlova" Veljko Paunović, odnosno, Aleksandar Mitrović.
Budući da je imao priliku da igra u saudijskoj PRO ligi, "Mitrogol" je dobio pitanje koliko su enormna ulaganja i dovođenje najvećih svetskih zvezda doprineli razvoju fudbalu u azijskoj državi.
Naglasio je rekorder po broju golova u istoriji srpske selekcije da je platežna moć donela mnogo takmičenju, ali i izazvalo probleme kod mladih domaćih fudbalera.
"Mislim da je to više uticalo na ligu i zemlju, nego na reprezentaciju. U poslednjih nekoliko godina došlo je dosta stranaca i njihovi lokalni igrači dobijaju dosta manje minuta i prostora za razvoj. Što se tiče lige, fudbala, jako je napredovao. Svake godine liga ide na bolje, ali što se tiče tih mladih igrača takav način im je malo otežao razvoj. Naravno kada trenirate sa Benzemom, Sergejom, Ronaldom, vi napredujete iz dana u dan. Ali mislim da su tim mladim igračima potrebne utakmice i prostor za razvoj", rekao je Mitrović.
Kapiten Srbije se dalje nadovezao na odgovor:
"Imaju kvalitetne igrače i prostor za razvoj, ali je pitanje za mnoge igrače da li će nakon ovog Svetskog prvenstva i dalje igrati za reprezetnaciju. Dve strane medalje. Što se tiče lige i same nacije mislimd a je to veliki plus, što se tiče samih igrača mislim da oni više tu stagniraju i trpe", istakao je svojevremeni napadač Al Hilala.
Izneo je potom očekivanja o samoj utakmici, posle poraza u Viljarealu od Španije (0:3).
"Što se tiče same utakmice mislim da nas očekuje teška utakmica pred našim navijačima sa ekipoim koja je učesnik Svetskog prvenstva. Mislimd a smo favoriti, igramo kući. Kvalitetna smo reprezentacija i ovo je lepa provera za nas da probamo da pobedimo i da uradimo omno što selektor traži od nas", istakao je ubojiti Smederevac.
