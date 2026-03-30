Košarka

HAOS U GRČKOM DERBIJU: Opšta tuča, u sukobu Dorsi i Nan (VIDEO)

Časlav Vuković

30. 03. 2026. u 19:55 >> 20:06

UVEK je napeti kad se sastaju Panatinaikos i Olimpijakos. Tako je bilo i ovog ponedeljka u velikom grčkom derbiju.

ХАОС У ГРЧКОМ ДЕРБИЈУ: Општа туча, у сукобу Дорси и Нан (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Sve se dogodilo na kraju druge deonice kad je bilo 60:44 za crveno-bele. U sukob su ušli Kendrik Nan i Tajler Dorsi. 

Dorsi je nakon šuta imao prvo verbalni, a onda i fizički sukob sa Kendrikom Nanom. Ubrzo su utrčali i Matijas Lesor i Kenet Farid kako bi razdvajali.

Na kraju je beku Olimpijakosa bio pocepan dres, epilog svega bilo je isključenje za oba košarkaša.

Na kraju su razlog za slavlje imali gosti iz Pireja koji su trijumfovali sa 101:94.

