ČELENDŽ KOJI JE RAZBESNEO TRENERA ZVEZDE! Obradović se naljutio zbog ovog!
Crveno-beli ugostili Dubai u petom kolu Top 8 ABA lige.
Zanimljiv detalj viđen je već na početku utakmice. Naime, posle samo 14 sekundi, trener Zvezde Saša Obradović tražio je čelendž, posle istog koji je najpre uzeo Jurica Golemac.
Sudije su morale da vrate spornu situaciju preispitaju odluku. Šef struke Beograđana je pobesneo, a sa lica trenera jasno se moglo videti da nije bio zadovoljan reakcijom Saše Peteka, Josipa Radojkovića i Denisa Hadžića.
U borbi za loptom ispod koša domaćih našli su se Dejan Davidovac i Filip Petrušev. Ona je otišla u aut, dok su arbitri pokazali da posed pripada crveno-belima. Međutim, sudijska trojka je onda odlučila da razmotri odluku, a potom je i preinači. Posed je otišao u ruke Dubaija, što je izazvalo bes Saše Obradovića.
Trener Crvene zvezde vikao je i tražio video proveru. Saša Obradović se uhvatio za glavu, u neverici zbog promenjene odluke i na kraju je bio u pravu. Sudije su posle gledanja snimka shvatile da posed, ipak, pripada domaćinu, a šef struke crveno-belih arbitre je pozdravio salvama psovki, ali po svemu viđenom bio je u pravu.
Preporučujemo
IZRAEL GLEDA I NE VERUJE: Evo šta se dešava u Gazi! (FOTO)
30. 03. 2026. u 19:15
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
30. 03. 2026. u 19:18
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
