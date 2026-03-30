SRPSKO-CRNOGORSKI ABA DERBI: Uzbudljiv megdan 6. kola druge faze regionalne lige!

Najnovije vesti iz košarke su više nego zanimljive.

FOTO: ABA liga j.t.d. / Dragana Stjepanović

Košarkaši Spartaka iz Subotice pobedili su danas na svom terenu Studentski centar rezultatom 77:71 u meču šestog kola plej-aut faze ABA lige

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 16 poena i osam skokova. Stefan Momirov je zabeležio 13 poena i devet skokova, dok je Amar Gegić postigao 10 poena.

U redovima Studentskog centra istakao se Darijus Džonson sa 15 poena. Aleksa Ilić je upisao 14 poena i 11 skokova, a Mateo Drežnjak i Nikola Šaranović ubacili su po 11 poena.

Spartak je vodeći na plej-aut tabeli ABA lige sa 13 pobeda i devet poraza, dok je Studentski centar na devetom mestu sa učinkom 5-17.

U sledećem kolu, Spartak će gostovati FMP-u, a Studentski centar će dočekati Beč.



Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

