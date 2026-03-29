TUHEL NE VERUJE U MEGVAJERA: Voleo bih da imam druge igrače u postavi, oni su mnogo ispred Harija

FUDBALER Mančester junajteda Hari Megvajer odigrao je protiv Urugvaja (1:1) prvu utakmicu za reprezentaciju Engleske još od 2024. godine. Ipak, sudeći po rečima selektora Tomasa Tuhela, nisu velike šanse da iskusni defanzivac bude deo tima za Svetsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP

Nemački stručnjak ne veruje u 33-godišnjaka iz Šefilda. Ima druge igrače koji se više uklapaju u njegov sistem.

- Nisam promenio mišljenje. Vidim i druge igrače koje bih volio da imam u startnoj postavi. To su Ezri Konsa, Marka Gej, pa i Trevo Čaloba. Oni su po mnogo čemu ispred Harija u mojim zamislima i nivou mobilnosti - rekao je Tuhel.

Takođe, računa i na Džona Stounsa koji ima problema sa povredama. Ipak, istakao je da Megvajer može da bude jako oružje u prekidima.

- Hari je dobar igrač, miran sa loptom u nogama, moćan i predstavlja jako oružje u prekidima - zaključio je Tuhel.

🚨🗣️ Thomas Tuchel: “I haven't changed my mind [on Maguire], but I see other players I like to start for us, I see other players AHEAD with a different profile.



"I see Konsa ahead. I see Guehi ahead. It's NO secret. I see Trevoh Chalobah, on the level of mobility, was slightly…

Podsetimo, Engleska se na Svetskom prvenstvu nalazi u grupi L zajedno sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

Mundijal se odraža od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“