TUHEL NE VERUJE U MEGVAJERA: Voleo bih da imam druge igrače u postavi, oni su mnogo ispred Harija
FUDBALER Mančester junajteda Hari Megvajer odigrao je protiv Urugvaja (1:1) prvu utakmicu za reprezentaciju Engleske još od 2024. godine. Ipak, sudeći po rečima selektora Tomasa Tuhela, nisu velike šanse da iskusni defanzivac bude deo tima za Svetsko prvenstvo.
Nemački stručnjak ne veruje u 33-godišnjaka iz Šefilda. Ima druge igrače koji se više uklapaju u njegov sistem.
- Nisam promenio mišljenje. Vidim i druge igrače koje bih volio da imam u startnoj postavi. To su Ezri Konsa, Marka Gej, pa i Trevo Čaloba. Oni su po mnogo čemu ispred Harija u mojim zamislima i nivou mobilnosti - rekao je Tuhel.
Takođe, računa i na Džona Stounsa koji ima problema sa povredama. Ipak, istakao je da Megvajer može da bude jako oružje u prekidima.
- Hari je dobar igrač, miran sa loptom u nogama, moćan i predstavlja jako oružje u prekidima - zaključio je Tuhel.
Podsetimo, Engleska se na Svetskom prvenstvu nalazi u grupi L zajedno sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.
Mundijal se odraža od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)