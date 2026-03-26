A NAKON EVROPSKOG PRVAKA! Fudbalska reprezentacija Srbije pred Mundijal igra protiv šampiona sveta

Iz Argentine stižu vesti koje su zapalile fudbalsku javnost u Srbiji! Kako prenose tamošnji vodeći mediji, aktuelni svetski šampion planira generalnu probu pred veliki izazov, a glavni kandidat za sparing partnera je upravo reprezentacija Srbije.

Gaučosi žele dve provere pre početka takmičenja, a plan je da se 9. juna u Sjedinjenim Američkim Državama (Alabama) sastanu sa našim "Orlovima". Iako se čeka zvanična potvrda saveza, izvori bliski argentinskoj reprezentaciji tvrde da su pregovori u poodmakloj fazi.

Ono što ovaj potencijalni duel čini realnim jeste turneja naše selekcije po Severnoj Americi, gde je već zakazan meč protiv Meksika. Susret sa Mesijem i drugovima bio bi najveći mogući test za Srbiju i prilika da naši momci odmere snage sa najboljima na svetu.

Ukoliko se dogovor postigne, Srbija bi u rekordnom roku odigrala mečeve protiv aktuelnog evropskog šampiona Španije i svetskog prvaka Argentine – privilegija koju malo koja reprezentacija ima.

Ljubitelji fudbala u Srbiji još uvek pamte onaj bolni poraz iz 2006. godine (6:0), kada smo poslednji put ukrstili koplja sa Argentinom. Od tada se mnogo toga promenilo. Srbija sada gradi novi kult reprezentacije, a duel sa svetskim šampionima bio bi savršena pozornica da pokažemo koliko smo zapravo napredovali.

Može li Srbija da zaustavi Mesija? Odgovor bismo mogli dobiti već u junu na tlu Amerike!

