PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone

DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.

Povratak Srđana Blagojevića na klupu doneo je dosta dobrog Partizanu, uspeo je donekle da stabilizuje ekipu popularni Serđiolo, ali šteta koja je načinjena za vreme njegovog odsustva je očigledno ogromna.

Od ekipe koja se borila za titulu, crno-beli su postali tim koji ne samo da ne pretenduje na vrh, nego je u velikoj opasnosti da izgubi i drugo mesto na tabeli koje trenutno zauzima Vojvodina.

Jasno je Blagojeviću da je težak posao pred njim, ali četiri osvojena boda na poslednja dva meča daju kakvo takvo samopouzdanje igračima, jer je pre njih Partizan doživeo tri uzastopna prvenstvena poraza.

Zaostatak za Vojvodinom je nadoknadiv, iznosio jedan bod uoči 29. kola, tek treba da se igra plej-of i verujemo da će bitka za drugo mesto biti zanimljiva do samog kraja Superlige.

Sa druge strane, Čukarički je takođe nakon smene trenera počeo da igra bolje. Milana Lešnjaka je na klupi zamenio mladi Marko Jakšić koji je na debiju osvojio bod protiv Pazara (1:1), a zatim je usledila velika drama na meču sa Železničarom i pobeda golom Stojanovića u poslednjim trenucima (3:2).

Tim rezultatim Čuka se održala u gornjem delu tabele, trenutno je osma i ako ovako nastavi ne bi trebala da ima problema oko plasmana u plej-of, što je i bio cilj Brđana uoči početka sezone.

Ono što je evidentno od dolaska novih trenera je to da današnji rivali igraju "otvorenije", na gol više, mreže se redovno tresu na njihovim utakmicama i možemo očekivati veoma zanimljiv meč na Topčiderskom brdu.

U prvom delu sezone Čuka je iznenadila Partizan ubedljivo slavivši sa 4:1, ali mi verujemo da će došlo vreme za osvetu i da će ovoga puta parni valjak slaviti.

Deluje da se sa nama slažu i bukmejkeri koji obaraju kvotu na Partizan, pre par dana je iznosila 1.75, a u nekim kladionicama je pala čak na 1.58.

