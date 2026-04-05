KAKO JE TEHERAN IZGRADIO PVO ZAMKU: Zašto je F-15 upao u iransku “paukovu mrežu” (VIDEO)

IRANSKA protivvazduhoplovna odbrana ne počiva na jednom „super-sistemu“, već na slojevitoj, višestepenoj mreži čiji je cilj da napadaču što više zakomplikuje profil leta, natera ga na manevar i postepeno ga uvuče u sve opasnije zone dejstva.

Umesto da pokuša da obori svaki cilj samo jednim dalekometnim raketnim sistemom, Teheran već godinama gradi ono što bi se moglo nazvati PVO zamkom — kombinaciju radara, komandnih centara, mobilnih lansera, pasivnih senzora i „završnih“ sistema kratkog dometa koji zajedno formiraju višeslojni odbrambeni mehur.

Na samom vrhu te arhitekture nalaze se dalekometni sistemi kao što su Bavar-373 i ruski S-300PMU2, čiji zadatak nije samo obaranje, već pre svega rano otkrivanje, praćenje i potiskivanje neprijateljske avijacije na većim daljinama. Upravo tu leži prva zamka: čak i ako ne dođe odmah do lansiranja rakete, sam fakt da je avion „osvetljen“ ili praćen sa velike distance tera posadu da menja visinu, kurs, brzinu i način ulaska u ciljnu zonu. Bavar-373, kao najambiciozniji domaći iranski SAM sistem, oslanja se na više radara i komandno-upravljačkih elemenata, uključujući Meraj-4 AESA radar, a u iranskim i stručnim izvorima mu se pripisuju sposobnost višeciljnog praćenja i angažovanja, kao i dometi koji ga stavljaju u kategoriju ozbiljnog strateškog PVO sredstva.

Međutim, dalekometni sistemi su samo prvi zid, a ne nužno i glavni „ubica“ taktičkih borbenih aviona. Pravi problem za udarne platforme kao što su F-15E, F-16I, pa čak i stelt letelice u određenim uslovima, nastaje u srednjem PVO pojasu. Tu u igru ulaze sistemi kao što su 3rd Khordad i Khordad-15, koji su znatno opasniji u scenariju stvarnog prodora u branjeni vazdušni prostor. Za razliku od strateških sistema koji čuvaju „veliki vazdušni prostor“, ovi kompleksi su namenjeni da love avion u taktičkoj fazi misije — tokom prilaska, izbacivanja ubojnih sredstava ili izvlačenja posle udara. Upravo zbog te uloge, srednji ešalon je često najsmrtonosniji sloj za borbenu avijaciju.

3rd Khordad je posebno važan jer predstavlja mobilni srednjedometni sistem koji je koncipiran tako da deluje brzo, agresivno i unutar integrisane PVO mreže. Njegova taktička vrednost nije samo u dometu, već i u tome što može da se pomera, skriva, kratko izlazi na položaj, gađa i ponovo nestaje, čime postaje znatno teža meta za misije suzbijanja PVO (SEAD/DEAD). U praksi, to znači da avion koji je izbegao dalekometni sistem još uvek može da naleti na daleko opasnijeg protivnika u „srednjoj zoni“, gde su vremenski prozori za reakciju kraći, a manevarski prostor ograničeniji. Sličnu ulogu ima i Khordad-15, koji se u iranskim izvorima i tehničkim opisima navodi kao sistem sposoban za dejstvo protiv borbenih aviona, krstarećih raketa i niskouočljivih ciljeva, uz kombinaciju radara, mobilnih lansera i raketa porodice Sayyad.

Tu dolazimo do suštine iranske logike: nijedan avion ne sme da bira „udoban“ profil leta. Ako ostane više i dalje — rizikuje da bude otkriven i „pritisnut“ sistemima velikog dometa. Ako pokuša da prodre na nižoj visini i taktički „preseče“ vazdušni prostor — ulazi u domet mobilnih srednjih sistema. Ako posle toga, u pokušaju izbegavanja rakete, još više spusti let ili pređe u haotičniji režim izvlačenja, ulazi u poslednji, često potcenjeni kratkodometni sloj.

Upravo tu Iran pokušava da zatvori krug sistemima kao što su Majid i noviji Tondar. To su kratkodometni sistemi (SHORAD) čija je uloga da brane baze, komandna mesta, raketne položaje, skladišta, mostove, aerodrome i kritične infrastrukturne tačke. Na papiru, ovakvi sistemi ne deluju spektakularno kao Bavar-373, ali u stvarnoj borbi mogu biti daleko opasniji nego što izgleda. Razlog je jednostavan: kratkodometna PVO često deluje u trenutku kada je napadač već opterećen manevrom, elektronskim protivmerama, padom brzine, gubitkom situacione svesti ili oštećenjem od prethodnog dejstva. Majid se posebno izdvaja zato što koristi elektro-optičko/infracrveno (EO/IR) navođenje, što znači da ne zavisi isključivo od klasičnog radara i može biti veoma opasan u završnoj fazi napada, posebno protiv niskoletećih ciljeva. Za ovaj sistem se u dostupnim tehničkim pregledima pominje domet rakete od oko 8 kilometara, kao i mogućnost rada uz spoljne senzore poput Kashef-99 radara.

Tehnički gledano, ključ uspeha ovakve PVO mreže nije samo u dometu raketa, već u senzorskoj i komandnoj arhitekturi. Što je mreža bolje povezana, to je teže „oslepiti“ je jednim udarom. Ako jedan radar bude uništen ili ugušen elektronskim dejstvom, drugi može da preuzme praćenje, dok se lanseri mogu oslanjati na podatke sa udaljenih senzora. U takvom modelu, PVO sistem više nije samo „kamion sa raketama“, već deo borbene mreže u kojoj se podaci o cilju mogu deliti između više ešalona. Upravo zato je za modernu avijaciju najopasniji protivnik onaj koji ne deluje linearno, već koji avion postepeno uvlači iz jedne pretnje u drugu.

U praksi, to znači da PVO zamka ne mora da počne lansiranjem. Ona često počinje mnogo ranije — prvim otkrivanjem, prvim manevrom izbegavanja, prvom promenom visine i prvim narušavanjem planiranog profila misije. Od tog trenutka, napad više ne teče onako kako je zamišljen u brifing-sobi. Avion više ne bira uslove borbe — bira ih branilac. A upravo je to i suština iranskog pristupa: ne nužno da svaku metu obori na 250 ili 300 kilometara, već da je natera da uđe tamo gde je najranjivija.

Zato bi, u scenariju obaranja aviona kao što je F-15E, bilo pogrešno tražiti odgovor samo u jednom „magičnom“ sistemu. Mnogo je verovatnije da bi takav avion stradao unutar koordinisane, slojevite PVO šeme, u kojoj bi dalekometni sistemi izvršili pritisak, srednji ešalon preuzeo borbu, a kratkodometni sistemi dovršili posao ako se cilj spusti, uspori ili uđe suviše duboko u branjeni prostor. Upravo zato iranska PVO nije opasna samo zbog pojedinačnih raketa, već zbog načina na koji te rakete rade kao celina.

Iranska PVO nije zamišljena da samo obara avione — već da ih natera da sami uđu u pogrešnu visinu, pogrešan pravac i pogrešan trenutak. A kada se to desi, zamka se zatvara.

