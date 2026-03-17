VLADIMIR STOJKOVIĆ O RASULU U HUMSKOJ! Evo zbog čega sam odbio poziv Predraga Mijatovića

Nekadašnji golman Partizana Vladimir Stojković otkrio je da je nedavno imao poziv da se vrati u Humsku.

Miljenik "grobara" je gostovao u podkastu "2x45" gde je govorio o stvarima koje mu se ne sviđaju u Partizanu, ali se u jednom momentu zaustavio.

- Ja sam bio jako jasan, nisam prešao neke linije, rekao sam neke normalne stvari, što sam im sugerisao kako bi oni bolje radili. Samo sam rekao šta mi se ne sviđa, da dam sugestiju, šta i kako treba bolje. Da to što vi mislite da je trenutno dobro, da ja mislim da nije. Samim tim sam se i zaustavio tu, iako sam imao milion poziva itd... Baš iz tog razloga, da bi ljudi mogli da rade svoj posao na na na miru i da pokažu ustvari šta mogu - počeo je Stojković.

Naveo je legendarni golman i da je po dolasku Mijatovića u Partizan, dobio poziv za mesto u klubu.

- Na samom početku sam imao neki zajednički ručak, kad je Peđa tek došao i tada je on mene nedvosmisleno pozvao, kad budem završio da se pridružim. Ja sam mu objasnio svoje stavove i da mislim da ne mogu da pomognem u takvim okolnostima. To je bilo sve što smo komunicirali, od samog početka.

Trenutno traju turbulencije u upravi, dok Stojković ne želi da stane ni na čiju stranu, već je ponudio svoje viđenje celokupne situacije.

- Činjenično stanje je da je cela uprava ušla tu na predlog Peđe Mijatovića, na njegovo ime. Niti su Danko i Peđa nekad sarađivali ranije, niti je Peđa sarađivao sa Rasimom, niti sa gospođom Milkom, da ja znam. I sad nekako vidim situaciju da je iskorišćeno njegovo ime da se uđe u Partizan.Onda je nastao haos, gde se sve vrti oko toga ko će da ostane, itd... Neki tihi rat je počeo između njih.

Ističe Stojković da je Mijatović u Partizan trebao da donese efekat koji je Željko Obradović proizveo u košarkaškom klubu.

- To je činjenično stanje, da je Peđa taj neko koji je došao u klub da bude Željko Obradović. Ja ne stajem ni na čiju stranu, samo sam rekao činjenično stanje. Peđin zadatak je bio da napravi upravu i da vrati Partizan kao što je Željko uradio u košarkaškom klubu. Oni su svi ušli zbog Peđe, sad je došlo do rata i malo je glupo da se stavljam na nečiju stranu. Želim da se konsoliduju, da Partizan ne pati i da se izvuče što pre iz ove krize.

Svestan je nekadašnji reprezentativac Srbije da u upravi crno-belih trenutno ne može doći do primirja.

- Pa ovde ne može doći do primirja. Ja mislim da će ovde na prvoj skupštini koja bude biti sve jasnije. Sad kažem, ponoviću, ne želim da me neko shvati da stajem na bilo čiju stranu. Samo iznosim činjenice kao što jesu. Ovde primirja nema i nažalost čekaćemo tu skupštinu i videćemo kako će to izgledati.

Istakao je Stojković da nije razočaran što nije deo kluba.

- Ja kad budem video da mogu da pomognem Partizanu i da se posvetim 200%, kad budem ubeđen u to što radim, tad ću raditi - zaključio je Stojković.