Vins Karter i Trejsi Megrejdi zapanjili Ameriku: Ono što su rekli za Nikolu Jokića - Amerikanci nisu očekivali da čuju (VIDEO)
Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici. A dok američka javnost već "slavi" što će, "ničim izazvan", Šai Gildžis-Aleksander iz Oklahome po svoj prilici biti proglašen za MVP igrača, legende lige misle drugačije.
Naime, Vins Karter i Trejsi Megrejdi su pričali o tome ko je najbolji igrač u ligi i na konkretno pitanje da se izjasni, legendarni "Vinsanti", čovek čija su zakucavanja po mnogima najatraktivnija svih vremena, bez okolišanja je rekao:
"Jokić!"
Megrejdi se složio, ali za razliku od svog sagovornika ipak dodao da Jokić na primer ne dominirao u odbrani kao Viktor Vembanjama, ali i istakao da "Vembi ipak nije na ofanzivnom nivou kao Srbin".
Evo i kratkog video zapisa tog razgovora dvojice čuvenih NBA košarkaša:
A evo i kako se NBA liga oglasila o Jokiću posle njegovih najnovijih košarkaških čuda:
Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!
Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.
Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20. po "krađama" (1,4 po utakmici).
NBA liga - tabela Zapadne konferencije
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Raspored utakmica Denver nagetsa
U prvom kolu NBA plej-ofa, Nagetsi će počev od sledeće subote igrati, kao treći u Zapadnoj konferenciji, protiv Minesota timbervulfsa.
Taj prvi meč se u Denveru igra u subotu od 21.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.
U trenutku pisanja ove vesti termini ostalih mečeva ovih takmaca nisu određeni, ali se zna da će Jokić i saigrači biti domaćini i drugog susreta, dok se treća i četvrtka utakmica svakako igraju u Minesoti. Najviše može biti odigrano sedam mečeva, a dalje prolazi tim koji dođe do četiri pobede.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
