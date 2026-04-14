Vins Karter i Trejsi Megrejdi zapanjili Ameriku: Ono što su rekli za Nikolu Jokića - Amerikanci nisu očekivali da čuju (VIDEO)

Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici. A dok američka javnost već "slavi" što će, "ničim izazvan", Šai Gildžis-Aleksander iz Oklahome po svoj prilici biti proglašen za MVP igrača, legende lige misle drugačije.

Naime, Vins Karter i Trejsi Megrejdi su pričali o tome ko je najbolji igrač u ligi i na konkretno pitanje da se izjasni, legendarni "Vinsanti", čovek čija su zakucavanja po mnogima najatraktivnija svih vremena, bez okolišanja je rekao:

"Jokić!"

Megrejdi se složio, ali za razliku od svog sagovornika ipak dodao da Jokić na primer ne dominirao u odbrani kao Viktor Vembanjama, ali i istakao da "Vembi ipak nije na ofanzivnom nivou kao Srbin".

Evo i kratkog video zapisa tog razgovora dvojice čuvenih NBA košarkaša:

Who's the best player in the NBA right now?
@mrvincecarter15: "Jokic"
@Tmac_213: "Is Kawhi considered the best player in the NBA?"



👀🤔 @FanDuel pic.twitter.com/lv63dXf6Rl — Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady (@VinceAndTmac) April 13, 2026

A evo i kako se NBA liga oglasila o Jokiću posle njegovih najnovijih košarkaških čuda:

Rebounds per game: 12.9 (1st)

Assists per game: 10.7 (1st)



Nikola Jokić is the first player to lead the NBA in both RPG and APG in a season since 1969-70 (when leaders began to be determined by per-game averages).



The 3x Kia NBA MVP continues to make history 🃏 pic.twitter.com/Yb61oEp7OA — NBA (@NBA) April 14, 2026

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20 . po "krađama" (1,4 po utakmici).

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Raspored utakmica Denver nagetsa

U prvom kolu NBA plej-ofa, Nagetsi će počev od sledeće subote igrati, kao treći u Zapadnoj konferenciji, protiv Minesota timbervulfsa.

Taj prvi meč se u Denveru igra u subotu od 21.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

U trenutku pisanja ove vesti termini ostalih mečeva ovih takmaca nisu određeni, ali se zna da će Jokić i saigrači biti domaćini i drugog susreta, dok se treća i četvrtka utakmica svakako igraju u Minesoti. Najviše može biti odigrano sedam mečeva, a dalje prolazi tim koji dođe do četiri pobede.

