PAUNOVIĆ REAGOVAO NAKON PORAZA OD ENGLESKE: Pozvao fudbalera Partizana za meč protiv Letonije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2025. u 19:22

Selektor A tima Srbije Veljko Paunović uputio je naknadni poziv mladom reprezentativcu Jovanu Miloševiću za predstojeći meč protiv Letonije, koji se igra u nedelju 16. novembra od 18 sati na stadionu Dubočica u Leskovcu.

FOTO: AP/Tanjug

Talentovani napadač Partizana koji ove sezone pruža odlične partije i nalazi se u vrhu liste strelaca Super lige Srbije, odmah je napustio tabor mlade reprezentacije u Češkoj i uputio se ka Nišu, gde će se priključiti nacionalnom timu.

Već u subotu biće na raspolaganju selektoru za zvanični trening, koji počinje u 17:30 na stadionu Čair.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

