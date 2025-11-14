PAUNOVIĆ REAGOVAO NAKON PORAZA OD ENGLESKE: Pozvao fudbalera Partizana za meč protiv Letonije
Selektor A tima Srbije Veljko Paunović uputio je naknadni poziv mladom reprezentativcu Jovanu Miloševiću za predstojeći meč protiv Letonije, koji se igra u nedelju 16. novembra od 18 sati na stadionu Dubočica u Leskovcu.
Talentovani napadač Partizana koji ove sezone pruža odlične partije i nalazi se u vrhu liste strelaca Super lige Srbije, odmah je napustio tabor mlade reprezentacije u Češkoj i uputio se ka Nišu, gde će se priključiti nacionalnom timu.
Već u subotu biće na raspolaganju selektoru za zvanični trening, koji počinje u 17:30 na stadionu Čair.
