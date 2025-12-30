KONAČNO LEPE VESTI ZA KK PARTIZAN! Crno-beli mogu da proslave

Najnovije vesti vezane za košarkaški klub Partizan prijaće svim njegovim navijačima.

FOTO: N. Skenderija

Naime, košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.



Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29.



Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala je Bongi, pošto je Borac poražen od Igokee (73:81).



Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa devet pobeda i jednim porazom.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan