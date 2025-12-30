Košarka

KONAČNO LEPE VESTI ZA KK PARTIZAN! Crno-beli mogu da proslave

Новости онлине

30. 12. 2025. u 12:59

Najnovije vesti vezane za košarkaški klub Partizan prijaće svim njegovim navijačima.

КОНАЧНО ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА КК ПАРТИЗАН! Црно-бели могу да прославе

FOTO: N. Skenderija

Naime, košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.


Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29.


Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala je Bongi, pošto je Borac poražen od Igokee (73:81).


Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa devet pobeda i jednim porazom.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)
Poznati

0 0

GORKA SUDBINA DIVE SFRJ: Na sahrani jedne poginula joj i druga sestra - tu nije bio kraj njene nesreće (FOTO)

JEDNA OD najcenjenijih pevačica Jadranka Stojaković imala je toliko gorku sudbinu, te su ljudi počeli da pričaju kako su joj njene pesme postale kletva. A, zapravo, vlasnica autentičnog i veoma raskošnog glasa, trudila se da živi običnim životom i da radi ono što voli - da peva. Međutim, život joj je priredio takav scenario koji nemam prilike da vidimo ni na filmskom platnu.

29. 12. 2025. u 19:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREVREMENO NIČE BAZEN USRED BEOGRADSKE ARENE! Vaterpolo spektakl na pomolu, Evropsko prvenstvo - samo što nije, organizatori imaju apel!
Ostali sportovi

0 0

"PREVREMENO" NIČE BAZEN USRED BEOGRADSKE ARENE! Vaterpolo spektakl na pomolu, Evropsko prvenstvo - samo što nije, organizatori imaju apel!

Ovog puta ćemo pokušati da podignemo jedan stepenik više u organizacionom smislu u odnosu na Evropsko prvenstvo 2016. godine koje je takođe bilo održano u Beogradskoj areni. Ono što svakako očekujemo i na sportskom planu da postignemo rezultat, makar približan onom iz 2016. godine, izjavio je danas u Beogradu generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Nemanja Marijan.

30. 12. 2025. u 16:05

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)

MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)