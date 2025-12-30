KONAČNO LEPE VESTI ZA KK PARTIZAN! Crno-beli mogu da proslave
Najnovije vesti vezane za košarkaški klub Partizan prijaće svim njegovim navijačima.
Naime, košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.
Bonga je u pobedi Partizana protiv Splita (110:74) zabeležio 17 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve blokade i dve ukradene lopte. On je na terenu proveo nešto manje od 18 minuta, a imao je indeks korisnosti 29.
Najveći indeks korisnosti u 12. kolu regionalnog takmičenja zabeležio je košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić (52). Međutim, nagrada za najkorisnijeg igrača (MVP) pripala je Bongi, pošto je Borac poražen od Igokee (73:81).
Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa devet pobeda i jednim porazom.
