GATUZU SMETA NEZADOVOLJSTVO NAVIJAČA: Nije moj problem ako ste očekivali 11:1

Časlav Vuković

14. 11. 2025. u 16:03

ITALIJE je u finišu utakmica uspela da slomi otpor Moldavije i trijumfuje sa 2:0. Nije se navijačima svidelo to što je "azurima" dugo trebalo da postignu gol. Na sve je reagovao trener Đenaro Gatuzo.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Ova reprezentacije (20:8) će na Svetsko prvenstvo moći da se plasira preko baraža, jer i da pobedi Norvešku (33:4) ostaće na drugom mestu zbog lošije gol razlike. 

- Šta podrazumevate pod tim da ovo nije bilo najbolje izdanje Italije? Video sam momke koji dominiraju, a Moldavija nije imala udarac u okvir gola. Ako ste očekivali 11:1 kao što je Norveška pobedila Moldaviju, to nije moj problem. Nema lakih utakmica - rekao je Gatuzo.

Navijači Italije su zvižducima reagovali na kraju utakmice.

- Osećam se loše zbog onoga što sam čuo od publike, zvižduci nam govore da moramo još da radimo. Ovo je trenutak kada moramo da ostanemo ujedinjeni, ekipa radi ono što treba. Ali da na gostovanju čujem 500 kontraša koji vređaju igrače?! Neću to da prihvatim i dopustim.

Osvrnuo se i na sistem kvalifikacija.

- To nije pitanje za mene, već za ljude koji određuju pravila, sistem i grupe. Recimo 1994. godine dva afrička tima igrala su na Svetskom prvenstvo, a danas mora da ih bude više i taj broj samo raste. U moje vreme najbolji timovi iz svake grupe su išli dalje, kao i najbolji drugoplasirani. Imamo 18 bodova, dobili smo šest utakmica, a i dalje moramo da odigramo dve utakmice da bismo se kvalifikovali. Ne čini mi se da je to ispravno - zaključio je Gazuto.

Podsetimo, Italija će kvalifikacije okončati utakmicom protiv Norveške koja se igra u nedelju od 20.45 u Milanu.

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

