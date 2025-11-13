Fudbal

GOTOVO JE! Roberto Manćini se vratio trenerskom poslu, poznato koji klub je preuzeo

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 16:35

Italijanski stručnjak Roberto Manćini novi je trener fudbalera Al Sada, saopštio je danas klub iz Katara.

ГОТОВО ЈЕ! Роберто Манћини се вратио тренерском послу, познато који клуб је преузео

Foto: Profimedia

Manćini (60) je sa Al Sadom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

Italijanski trener je poslednji angažman imao pre godinu dana kada je vodio reprezentaciju Saudijske Arabije.

On je tokom karijere predvodio Fiorentinu, Lacio, Inter, Mančester siti, Galatasaraj i Zenit, a sa selekcijom Italije osvojio je Evropsko prvenstvo 2021. godine.

Al Sad se nalazi na šestom mestu na tabeli katarskog prvenstva sa 14 bodova, osam manje od vodeće Al Garafe.

Klub iz Dohe je četiri puta bio šampion Katara u prethodnih pet sezona.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39

