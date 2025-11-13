GOTOVO JE! Roberto Manćini se vratio trenerskom poslu, poznato koji klub je preuzeo
Italijanski stručnjak Roberto Manćini novi je trener fudbalera Al Sada, saopštio je danas klub iz Katara.
Manćini (60) je sa Al Sadom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.
Italijanski trener je poslednji angažman imao pre godinu dana kada je vodio reprezentaciju Saudijske Arabije.
On je tokom karijere predvodio Fiorentinu, Lacio, Inter, Mančester siti, Galatasaraj i Zenit, a sa selekcijom Italije osvojio je Evropsko prvenstvo 2021. godine.
Al Sad se nalazi na šestom mestu na tabeli katarskog prvenstva sa 14 bodova, osam manje od vodeće Al Garafe.
Klub iz Dohe je četiri puta bio šampion Katara u prethodnih pet sezona.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
Preporučujemo
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
VANREDNO SAOPŠTENjE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti
13. 11. 2025. u 13:40
SRAMOTA KAKVA SE NE PAMTI! Evo šta su Englezi uradili Srbima pred meč na Vembliju
13. 11. 2025. u 11:20
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Nikola Jokić rekao nakon ubačenih 55 poena
13. 11. 2025. u 14:42
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)