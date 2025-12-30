Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

30. 12. 2025. u 13:40

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Profimedia

Današnji 3+ tiket je u znaku Škota, pošto su sva tri para iz škotskog Premijeršipa

Utorak

20.45 Hibernijam - Aberdin UG 3+ (1,77)

20.45 Livingston - Dandi junajted UG 3+ (1,873)
20.45 Rendžers - Sent Miren UG 3+ (1,74)

 Ukupna kvota: 5,63

