BRNABIĆ: Tokom izbora članova Saveta REM-a traženo je da ukinemo zakone i institucije (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić otkrila je kako je izgledao izbor za članove Saveta REM-a.

Foto: Printskrin

- U izboru članova Saveta REM-a, ja sam to vodila, ja sam se borila, pregovarala, ja sam videla kako izgleda ta vladavina prava. Ona izgleda tako što oni od vas traže da zanemarite zakone. Ja kažem - to ne piše u zakonu, a oni kažu - daćemo vam mi tumačenje vašeg zakona. Vi kad kažete - ajde i toga da se igramo, nemoguće da ćete dati tumačenje suprotno zakonu, vi dobijete tumačenje koje je suprotno zakonu. Ajde prihvatimo i to tumačenje. Onda oni kažu - jao, ni tad nemamo većinu za naše nezavisne kandidate, ajde da vam damo novo tumačenje. Jeste realni? Vi koji nam pričate o vladavini prava i institucijama, da takve stvari govorite? Ja kažem - Skupština je glasala, oni kažu - nek glasa opet, nije dobro glasala, ne sviđa nam se kako su glasali poslanici. Ja kao osoba koja je duboko posvećena evropskom putu Srbije, prvi put čujem da tražite da ukinem institucije. Ja sam svih ovih godina slušala da treba da jačamo institucije, sada treba da ukinemo institucije - rekla je Brnabićeva.

Kako je istakla, toga neće biti dok je Srpska napredna stranka na vlasti.

- Poštovaće se naši zakoni. Ako oni nisu dobri ili nisu dovoljno dobri, mogu da budu bolji, mi ćemo da menjamo zakone, ali onda će ti zakoni da se poštuju. Naše institucije će se poštovati - kazala je predsednica Skupštine.

U izboru članova Saveta REM-a videla je, kako navodi, sve ono što nije mogla ni da sanja, ali je iz toga mnogo naučila.