MILAN KNEŽEVIĆ U MARICI Nakon hapšenja poručio: Ostajem s narodom do kraja (VIDEO)

PRIPADNICI policije uhapsili su lidera Demokratske narodne partije Crne Gore i poslanika Milana Kneževića, javlja podgorički portal Borba.

Foto: Printscreen

- Ja sam im rekao da idem sa mojim narodom do kraja i nemam nameru da izlazim iz marice koja se odjednom pokvarila ćim sam ušao u nju. Ostajem s narodom do kraja, otvorena je institucionalna Pandorina kutija, a Crna Gora nije ista od danas - izjavio je Knežević.

Policija je jutros ušla na lokaciju na kojoj je planirana gradnja pogona za prečišćavanje vode Podgorice, čemu se Botunjani protive.

Podgorički Dan prenosi da je uhapšeno više Botunjana.

- Hapsili su svakoga koga su mogli. Da su mogli životinje, i njih bi. To je najbolji pokazatelj da se ništa nije promenilo u policiji - poručio je Knežević, prenosi Borba.

Imao je poruku i za parlamentarnu većinu: „Kao što bi rekao Bata Živojinović u Lepim selima: da se ne ljubimo“

(Tanjug)