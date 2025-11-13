FUDBALSKI SVET U NEVERICI! Englezi se na nikad čudniji način spremaju za okršaj sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras protiv Engleske na Vembliju, na debiju selektora Veljka Paunovića, igra najvažniji meč u borbi da ostane u konkurenciji za plasman na Mundijal.
Duel Engleske i Srbije počinje od 20.45 sati, a srpski tim stigao je u London sa jasnim stavom da zabeleži pozitivan rezultat, samo dva meseca nakon 5:0 za rivala u Beogradu.
A na drugoj strani engleska fudbalska reprezentacija odlučila je da se pripremi za Svetsko prvenstvo na neuobičajen način – tako što su igrači, dan pred meč sa Srbijom, obuli specijalne patike koje navodno poboljšavaju mentalnu oštrinu
Naime, tim Tomasa Tuhela viđen je u novim patikama, koje prema tvrdnjama proizvođača mogu da povežu senzore na đonovima sa receptorima u mozgu i tako unaprede koncentraciju pre meča.
Ove šarene patike koštaju oko 80 funti i reklamiraju se sloganom da „poboljšavaju pripremu pre utakmice pomoću nauke koja menja um“.
Trener Engleske Tomas Tuhel nije nosio patike tokom susreta sa medijima i delovao je skeptično.
- Ne znam mnogo o ovim patikama. Rekli su mi da igrači bolje mogu da se fokusiraju ako ih nose, i nadam se da veruju u to. Možda je najvažnije da oni veruju u to. Nauku iza svega nisam stigao da proučim. Ali svi igrači ih nose.
Tuhelove pripreme za utakmice više se oslanjaju na meditaciju i vežbe disanja, koje je uveo još u ranijoj karijeri u Nemačkoj.
- Verujem u pozitivno razmišljanje, 100 odsto. Počeo sam da meditiramo još pre vremena u Čelsiju. Pomaže mi u disciplini. Trebalo bi da meditiramo svaki dan, idealno bi bilo dva puta, ali barem jednom pokušavam. Svima bih preporučio da probaju, jer funkcioniše – čak i ako ne verujete, efekat se oseća. Meditacija mi pomaže da se smirim, fokusiram i budem svestan. Nije to trenutni efekat, već proces – što više vežbate, efekat je očigledniji, ali suptilan.
Na pitanje šta ga najviše stresira, Tuhel je bez oklevanja odgovorio:
- Novinari! I igrači, sportski direktori… ljudi generalno… sve što ima veze sa fudbalom.
