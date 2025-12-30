"DVAPUT SAM RAZGOVARAO DANAS S NJIM..." Vučić o hapšenju Milana Kneževića - "Ti ljudi nisu napali policiju, došli su ispred svojih kuća..."
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na svojoj godišnjoj konferenciji i o slučaju hapšenja Milana Kneževića u Crnoj Gori.
- Dvaput sam razgovarao danas s njim, zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku reč, čujem da onih 54 nisu uhapšeni, nego samo privedeni, mada nije ni važno. Sve najbolje želim ljudima u Crnoj Gori. Neću da se mešam, ni u napade koji tamo postoje i protiv mene i Srbije, znamo da to radi Đukanovićevo krilo, ali neka nastave to da rade. CG je bila i uvek će biti bratska država, nemamo nikakav problem s tim - istakao je Vučić.
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)