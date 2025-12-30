Politika

"DVAPUT SAM RAZGOVARAO DANAS S NJIM..." Vučić o hapšenju Milana Kneževića - "Ti ljudi nisu napali policiju, došli su ispred svojih kuća..."

30. 12. 2025. u 17:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na svojoj godišnjoj konferenciji i o slučaju hapšenja Milana Kneževića u Crnoj Gori.

- Dvaput sam razgovarao danas s njim, zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku reč, čujem da onih 54 nisu uhapšeni, nego samo privedeni, mada nije ni važno. Sve najbolje želim ljudima u Crnoj Gori. Neću da se mešam, ni u napade koji tamo postoje i protiv mene i Srbije, znamo da to radi Đukanovićevo krilo, ali neka nastave to da rade. CG je bila i uvek će biti bratska država, nemamo nikakav problem s tim - istakao je Vučić. 

