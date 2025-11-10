KAKAV ŠAMAR ŠIPTARU! Fudbaler Juventusa i navijač Crvene zvezde žestoko ponizio reprezentativca lažne države Kosovo (VIDEO)
DA se zna koje gazda u Torinu!
Naime, crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić našao se u centru pažnje, nakon što je u subotu veče "oteo" korner saigraču Edonu Zegrovi, koji nastupa za selekciju tzv. Kosovo
Podsećanja radi, Juventus je odigrao samo 0:0 protiv Torina u gradskom derbiju, iako su imali veliki broj šuteva ka golu Bikova, dok je Adžić priliku dobio u finišu meča. Ušao je u 86. minutu, 20 minuta nakon Zegrove, da bi u finišu dotrčao iz kaznenog prostora i "izgurao" saigrača.
Zegrova nije mogao da veruje šta se događa, pokušao je da se izbori za sebe, ali je Adžić ostao dosledan svojoj ideji da bi on trebalo da centrira. Doduše, nismo videli gol posle tog kornera.
Crnogorac je, inače, u Juventus došao u sezoni 2024/25. S druge strane, poznato je da je bio na meti Crvene zvezde i da je veliki navijač tog tima.
- Iako volim Zvezdu, iskreno, ne bih išao ni među crveno-bele, ni u Partizan. Mislim da bi za mene najbolje bilo da odem negde gde ću odmah igrati, u neki, da tako kažem, srednji klub sa manje pritiska - rekao je Adžić pre dve godine.
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)