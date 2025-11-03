Fudbal

NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?

Новости онлине

03. 11. 2025. u 18:15

Najnovije vesti vezane za fudbalsku reprezentaciju Srbije su i te kako interesantne.

НЕВЕРОВАТНО! Ем је први списак играча Вељка Пауновића изненадио, али да ли сте видели ко је у стручном штабу новог селектора Србије?

FOTO: FSS

Nakon što je selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu, Fudbalski savez Srbije je objavio i ko će biti u stručnom štabu "orlova".

A taj spisak je više nego impresivan.

"Novosti" vam donose osnovne informacije o onima koji će pomagati novom strategu državnog tima Srbije na putu opravka i povratka u svetsku elitu:


Paunovićevi pomoćnici su Nunjo Miguel Gomeš Bentes Lampreja, Kvinton Forčjun, Klaudio David Arzeno Presuto i Aleksandar Rogić. Trener golmana biće Hesus Salvador Garido, a kondicioni trener Alberto Martinez Fernandez.

Prvi Paunovićev pomoćnik je pomenuti Nunjo Gomeš (rođen 27. septembra 1978), koji je kao defanzivac igrao za brojne klubove, ne baš one najpoznatije - nosio je dresove Feigueriaša, Kampomajorensea, Čaveza, Varzima punih pet godina, te Kovinje, Akritasa i AEK-a Kuklilje. Kao pomoćnik je radio i u MLS-u (Čikago Fajer), a u Redingu je postao saradnik sadašnjeg selektora Srbije, sa kojim je radio i u Gvadalahari, i u Tigresu i u Ovijedu.

Pored pomenutog Portugalca, tu je i Južnoafrikanac, svojevremeno vezista ali i levi bek, Forčjun, koji je igrao i za Atletiko Madrid, ali i sedam godina za Mančester junajted, s kojim je osvojio i Premijer ligu, kao i klupsko prvenstvo sveta. Učesnik je dva Mundijala, a kao trener je karijeru počeo upravo sa Paunovićem, svojim bivšim saigračem iz madridskih "jorgandžija", u pomenutom Redingu.

Još jedan bivši defanzivac, Klaudio Arzeno, je u "timu sveta" koji je novi strateg "orlova" doveo u stručni štab. U pitanju je 55-godišnji Arzeno, koji je najveći deo igračke karijere proveo u Rasingu iz Santandera. Kao pomoćni trener proveo je tri sezone i u Interu iz Majamija, a sa Paunovićem je sarađuje od 2023, kada su radili u Gvadalahari. 

Tu je i pomoćnik Radomira Antića

Aleksandar Rogić, 44-godišnji Užičanin, igrao je za Milicionar, Kozaru iz Gradiške i Radnički iz Beograda kada se, kao student Fakulteta za sport i fizičku kulturu posvetio trenerskom poslu, što u Milicionaru, što u Radu. Bio je pomoćnik Radomira Antića 2008, kada je postao najmlađi trener u istoriji stručnih štabova SFRJ i Srbije (sa 27 godina), a najmlađi je i trener koji je učestvovao na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. 

Aleksandar Rogić / foto: FSS

Bio je pomoćnik Gorana Stevanovića kada je on bio selektor Gane, potom asistent Vladimira Vermezovića u Partizanu, pa opet pomoćnik Antića i to u kineskom Šandongu. Povratak u stručni štab reprezentacije imao je kada je Dik Advokat 2014. preuzeo "orlove".

Treću saradnju sa Antićem imao je u kineskom Hebeiju, a 2017. je postao predavač u obrazovnom sistemu FSS-a. Vodio je samostalno i klubove FCI Talin, Levadija Talin, Arga Gdinja, bio na kormilu omladinske i mlade reprezentacije Srbije, a kao pomoćni trener od 2022. radio u varšavskoj Legiji, Šababab Al Ahliju kao asistent Marka Nikola, te sa njim i u CSKA iz Moskve i AEK-u iz Atine.

Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa maksimalnih 18 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa 11 bodova, dok je Srbija (posle šok-poraza od Albanije u Leskovcu) na trećoj poziciji sa deset.

Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.

Tabela K grupe evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?

KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?