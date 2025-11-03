NEVEROVATNO! Em je prvi spisak igrača Veljka Paunovića iznenadio, ali da li ste videli ko je u stručnom štabu novog selektora Srbije?
Najnovije vesti vezane za fudbalsku reprezentaciju Srbije su i te kako interesantne.
Nakon što je selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu, Fudbalski savez Srbije je objavio i ko će biti u stručnom štabu "orlova".
A taj spisak je više nego impresivan.
"Novosti" vam donose osnovne informacije o onima koji će pomagati novom strategu državnog tima Srbije na putu opravka i povratka u svetsku elitu:
Prvi Paunovićev pomoćnik je pomenuti Nunjo Gomeš (rođen 27. septembra 1978), koji je kao defanzivac igrao za brojne klubove, ne baš one najpoznatije - nosio je dresove Feigueriaša, Kampomajorensea, Čaveza, Varzima punih pet godina, te Kovinje, Akritasa i AEK-a Kuklilje. Kao pomoćnik je radio i u MLS-u (Čikago Fajer), a u Redingu je postao saradnik sadašnjeg selektora Srbije, sa kojim je radio i u Gvadalahari, i u Tigresu i u Ovijedu.
Pored pomenutog Portugalca, tu je i Južnoafrikanac, svojevremeno vezista ali i levi bek, Forčjun, koji je igrao i za Atletiko Madrid, ali i sedam godina za Mančester junajted, s kojim je osvojio i Premijer ligu, kao i klupsko prvenstvo sveta. Učesnik je dva Mundijala, a kao trener je karijeru počeo upravo sa Paunovićem, svojim bivšim saigračem iz madridskih "jorgandžija", u pomenutom Redingu.
Još jedan bivši defanzivac, Klaudio Arzeno, je u "timu sveta" koji je novi strateg "orlova" doveo u stručni štab. U pitanju je 55-godišnji Arzeno, koji je najveći deo igračke karijere proveo u Rasingu iz Santandera. Kao pomoćni trener proveo je tri sezone i u Interu iz Majamija, a sa Paunovićem je sarađuje od 2023, kada su radili u Gvadalahari.
Tu je i pomoćnik Radomira Antića
Aleksandar Rogić, 44-godišnji Užičanin, igrao je za Milicionar, Kozaru iz Gradiške i Radnički iz Beograda kada se, kao student Fakulteta za sport i fizičku kulturu posvetio trenerskom poslu, što u Milicionaru, što u Radu. Bio je pomoćnik Radomira Antića 2008, kada je postao najmlađi trener u istoriji stručnih štabova SFRJ i Srbije (sa 27 godina), a najmlađi je i trener koji je učestvovao na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010.
Bio je pomoćnik Gorana Stevanovića kada je on bio selektor Gane, potom asistent Vladimira Vermezovića u Partizanu, pa opet pomoćnik Antića i to u kineskom Šandongu. Povratak u stručni štab reprezentacije imao je kada je Dik Advokat 2014. preuzeo "orlove".
Treću saradnju sa Antićem imao je u kineskom Hebeiju, a 2017. je postao predavač u obrazovnom sistemu FSS-a. Vodio je samostalno i klubove FCI Talin, Levadija Talin, Arga Gdinja, bio na kormilu omladinske i mlade reprezentacije Srbije, a kao pomoćni trener od 2022. radio u varšavskoj Legiji, Šababab Al Ahliju kao asistent Marka Nikola, te sa njim i u CSKA iz Moskve i AEK-u iz Atine.
Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa maksimalnih 18 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa 11 bodova, dok je Srbija (posle šok-poraza od Albanije u Leskovcu) na trećoj poziciji sa deset.
Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.
Tabela K grupe evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu
