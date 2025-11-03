Fudbal

OTKUD SADA ON? Crnogorci otkrile ime "novog trenera Partizana"

Новости онлине

03. 11. 2025. u 11:56

Fudbalski klub Partizan okončao je saradnju sa dosašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem.

FOTO: FK Partizan

Kako je najavljeno ekipu će voditi pomoćni treneri Marko Jovanović u saradnji sa Đorđijem Ćetkovićem. A pojedini mediji pišu da će ovaj drugi biti i dugoročno rešenje. Međutim...

Crnogorski mediji su naveli jedno potpuno novo ime kao moguće rešenje. Jedan od kandidata za klupu Partizana je Viktor Trenevski, javlja CG Fudbal. 

Foto arhiva VN

 
 

Inače, Trenevski je bivši fudbaler Partizana, dres crno-belih je nosio od 1995. do 1998. godine, upisao preko 80 nastupa i postigao 19 golova. Tenutno vodi ambiciozni  Balkan Igls, dok je ranije sedio na klupama Grblja, Koma, Dečića, Rabotničkog i Zavrča.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

