"JA NEMAM DRUGOG REŠENJA!" Vladan Milojević posle novog šok-rezultata Zvezde saopštio ovo!

Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle te utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani usledila nova emotivna reakcija trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića.

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda i Radnik su odigrali nerešno na stadionu "Rajko Mitić", posle čega je Zvezdin strateg stao pred kameru TV Arena sport.

Upitan "Šta je problem?", a to se odnosilo na činjenicu da ni u četvrtoj uzastopnoj utakmici nije ostvaren trijumf, reagovao je ovako:

- Očigledno da smo upali u psihološki problem... ozbiljan problem. Jednostavno smo neprepoznatljivim. Probali smo, pričali smo, razgovarali smo, ali... ponovo se ponavlja. Moramo da izađemo iz ovog problema. Kako ćemo (to učiniti)? Videćemo.

"Šta je izlaz? Vidite li rešenje?", bilo je drugo pitanje za Zvezdinog stratega.

Odgovor je glasio:

- Ja nemam nekog drugog rešnja nego da se radi i da se sa pozitivnim rezultatom izađete, u fudbalu vam je to tako. Uvek vam pozitivni rezultati daju samopouzdanje. Ovo je nešto što, iskreno, nisam očekivao. Takve neke greške koje mi pravimo, nismo nikada pravili. Zašto je sve to tako, treba sesti, videti, napraviti analizu, pa ćemo videti - zaključio je Vladan Milojević

Nedugo zatim, na klupskom sajtu srpskog šampiona preneta je ova njegova izjava:

"Izgubljena je energija koju smo imali!"

– Ne znam šta da vam kažem. Očekivao sam da će to biti sve drugačije posle onakvog poraza od Vojvodine. Pokušali smo da nešto promenimo, međutim ništa se značajnije nije desilo. Izgubljena je ta energija koja je ranije bila prisutna u timu. Ne možemo lako da postižemo golove, a primamo ih isuviše lako, sve ono što nas do sada nije krasilo. Jednostavno, sigurno da smo u jednom psihološki teškom momentumu, tako da ćemo morati da sednemo i vidimo šta dalje – zaključio je Milojević.

Trener Radnika ponosan i na sebe!

Marko Jakšić, trener Radnika nije skrivao zadovoljstvo.

- Prezadovoljan sam. Taktički smo odradili odlično ovu utakmicu. Odlično smo je i pripremili. Bilo je momenata kada smo malo srljali, ali smo se konsolidovali, iz tranzicije i dali gol... Preponosan sam na momke, rade stvarno vrhunski. Presrećan sam i zbog samog sebe, bila mi je ovo prva utakmica na Marakani kao trener i šta da kažem, ponosan sam - istakao je Jakšić.

