SRBIN JUNAK JUVENTUSA: Filip Kostić prvi strelac za "staru damu" pod vođstvom Spaletija (VIDEO)

DOŠAO je na klupu Juventusa čuveni trener Lučano Spaleti, a srpski fudbaler Filip Kostić prvi je strelac za "staru damu" pod vođstvom Italijana u pobedi nad Kremonezeom (2:1).

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Mariani/LaPresse

Igrao se 2. minut kad je krilni igrač pogodio za prednost tima iz Torina. On je dobro pratio akciju svog tima i našao se na pravom mestu u pravo vreme.

Gosti su prednost duplirali u 68. minutu preko Andree Kambijasa. Ipak, domaćin je odbio da se preda, uspeo je da smanji rezultat, ali ne i da izbegne poraz.

Legendarni napadač Lestera Džejmi Vardi je po ko zna koji put pokazao kakav je golgeter. Dobio je dobru loptu u prostor i odličnim udarcem u dalji ugao savladao Mišelea di Gregorija.

Srbin je iz igre izašao u 79. minutu. Takođe, starter je bio i Dušan Vlahović. On je na terenu bio do 85. minuta kad ga je zamenio Džonatan Dejvid.

Juventusu je ovo bila prva pobeda u gostima u Seriji A još od 31. avgusta kad je savladana Đenova (1:0). Sa druge strane Kremoneze je doživeo tek drugi prvenstveni poraz.

"Stara dama" je na petom mestu na tabeli sa 18 bodova, dok je Kremoneze na poziciji devet sa 14.

