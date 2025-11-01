NASTAVLJA SE SUPERLIGA SRBIJE: Zvezda čeka Radnik, Partizan na Banovom brdu

Utakmicama 14. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda dočekaće Radnik iz Surdulice, dok će Partizan gostovati Čukaričkom.

FOTO: A. Ilić

Prva utakmica 14. kola igraće se danas od 16 časova, kada će Javor u Ivanjici dočekati Spartak iz Subotice, dok će dva sata kasnije Čukarički ugostiti Partizan.

Fudbaleri TSC-a dočekaće sutra od 16 časova Napredak, a u isto vreme igraće Novi Pazar i Železničar iz Pančeva.

Zvezda će u nedelju od 17 sati ugostiti Radnik, dok će u istom terminu Vojvodina dočekati IMT.

OFK Beograd će u ponedeljak od 17 časova u Zaječaru igrati protiv Radničkog iz Niša, a dva sata kasnije u Lučanima će se sastati Mladost i Radnički iz Kragujevca.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 31 bodom i boljom gol-razlikom od Partizana koji se nalazi na drugom mestu sa istim brojem bodova.

