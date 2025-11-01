Fudbal

OTKRIVENO: Evo zbog čega Zvezda dovodi "proteranog" igrača Novog Pazara

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 11. 2025. u 08:54

FUDBALERI Crvene zvezde angažovaće Dragana Bojata, potvrđeno je portalu "Novosti.rs", a otkriveno je i zbog čega su se odlučili na taj potez.

Plan crveno-belih je da Bojat najpre potpiše ugovor sa šampionom Srbije, a zatim da bude prosleđen na pozajmicu, gde će imati minutažu i kontinuitet u igri.

Crvena zvezda privodi kraju dogovor sa Draganom Bojatom, defanzivcem koji je do nedavno nosio dres Novog Pazara. 

Kako je rečeno, Zvezda ga dovodi jer želi da nagrade mladog defanzivca jer je odao počast srpskom heroju, generalu Nebojši Pavkoviću.

