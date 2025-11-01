OTKRIVENO: Evo zbog čega Zvezda dovodi "proteranog" igrača Novog Pazara

FUDBALERI Crvene zvezde angažovaće Dragana Bojata, potvrđeno je portalu "Novosti.rs", a otkriveno je i zbog čega su se odlučili na taj potez.

FOTO: Aleksandar Ilić

Plan crveno-belih je da Bojat najpre potpiše ugovor sa šampionom Srbije, a zatim da bude prosleđen na pozajmicu, gde će imati minutažu i kontinuitet u igri.

Crvena zvezda privodi kraju dogovor sa Draganom Bojatom, defanzivcem koji je do nedavno nosio dres Novog Pazara.

Kako je rečeno, Zvezda ga dovodi jer želi da nagrade mladog defanzivca jer je odao počast srpskom heroju, generalu Nebojši Pavkoviću.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“