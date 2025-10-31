KAKAV STRUČNI ŠTAB! Veljko Paunović izabrao pomoćnike, Srbija će biti baš moćna
VELjKO Paunović je novi selektor Srbije.
Sjajni stručnjak neželi da gubi vreme, hoće odmah na klupu "orlova", ne plaši se Engleske na Vembliju, nada se plasmanu na Evropsko prvenstvo. Za početak i te kako obećavajuće za fudbalsku Srbiju.
Prema pisanju "Sport kluba" imaće izuzetno jak stručni štab. Selektor je već obavio razgovore i skoro definisao sve. Ozvaničenje se očekuje naredne nedelje.Novo ime u stručnom štabu reprezentacije Srbije biće Portugalac Nuno Gomeš.
Nije reč o nekadašnoj zvezdi Benfike, već bivšem prvotimcu Sportinga i nekoliko klubova tamošnje Primeire. Godinama sarađuje sa Veljkom Paunovićem, zajedno su radili u Engleskoj, Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama… Prema najavama, Nuno Gomeš biće trener asistent u stručnom štabu reprezentacije.
Zajedno sa Paunovićem, u Srbiju, najverovatnije, stiže i nekadašnji prvotimac Mančester junajteda! Reč je o Kvintonu Fočunu, takođe, u poslednjih pet godina vernom asistentu Veljka Paunovića. Sećaju se ljubitelji odlično nekadašnjeg reprezentativca Južnoafričke Republike, sedam godina prvotimca engleskog velikana.
Napokon, očekuje se da pozitivno na poziv Veljka Paunovića za selidbu u Srbiju reaguje i Argentinac, Klaudio Arzeno. Sedeo je na klupi, uz Paunovića, u poslednja dva kluba: Ovijedu i Čivasu. Ranije je godinama sarađivao sa Urugvajcem, Dijegom Alonsom.
Deo stručnog štaba, prema najavama, činiće i predstavnici domaćeg trenerskog kadra. Između ostalog kondicioni, trener golmana… I te kako će Srbija biti moćna.
Naredne nedelje, prema najavama, Veljko Paunović biće promovisan na novom radnom mestu. Ranije se očekuje ozvaničenje odluke o imenovanju, s potpisima članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Za ponedeljak je planirano i ozvaničenje prvog spiska novog selektora, za mečeve sa Engleskom i Letonijom, piše "Sport klub".
