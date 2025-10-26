LOŠE VESTI ZA PARTIZAN: NBA as odlučio da ne pojača crno-bele
Američki košarkaš Kameron Pejn po svemu sudeći neće pojačati Partizan.
Informaciju da Partizan "juri" Pejna je prvi preneo dobro obavešteni američki novinar Mark Stajn.
Sada se isti izvor ponovo oglasio i rekao da Pejn želi da ostane u SAD i potraži NBA angažman te da neće preći u redove "parnog valjka".
