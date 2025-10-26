Fudbal

LOŠE VESTI ZA PARTIZAN: NBA as odlučio da ne pojača crno-bele

Filip Milošević

26. 10. 2025. u 18:35

Američki košarkaš Kameron Pejn po svemu sudeći neće pojačati Partizan.

Foto AP

Informaciju da Partizan "juri" Pejna je prvi preneo dobro obavešteni američki novinar Mark Stajn.

Sada se isti izvor ponovo oglasio i rekao da Pejn želi da ostane u SAD i potraži NBA angažman te da neće preći u redove "parnog valjka".

