uživoPRENOS, RADNIČKI - ZVEZDA: Crveno-beli za iskupljenje nakon poraza od Brage
CRVENA zvezda nema mnogo vremena za razmišljanje šta nije bilo dobro protiv Brage, pošto se utakmice ređaju kao traci. Crveno-beli gostuju niškom Radničkom u 13. kolu Superlige Srbije. Utakmicu koja se igra na stadionu "Čair" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Radnički - Crvena zvezda (početak, 17)
Uoči meča:
Šampion Srbije poražen je u Portugalu u 3. kolu Lige Evrope sa 2:0. Nije to bilo dobro izdanje izabranika Vladana Milojevića. Klub je zbog toga odlučio da novčano udari fudbalera po džepu.
Ipak, Zvezda je u prvenstvu dominantna i ima priliku da nastavi savršen niz. Trenutno je na maksimalnom učinku.
Nišlije ne blistaju, u poslednje četiri utakmice upisali su jednu pobedi u tri poraza i crveno-beli im dolaze u nezgodnom trenutku.
Klub iz Beograda u ovu utakmicu ulazi kao drugoplasirani sa 30 bodova, ima jedan manje, ali i dve utakmice manje od Partizana. Radnički je na poziciji 15 sa 11 bodova.
