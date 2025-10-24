UPRAVA ZVEZDE BEZ MILOSTI: Igrači kažnjeni za blamažu protiv Brage
Posle očajne igre u meču sa Bragom, čelnici Crvene zvezde odlučili su da održe interni sastanak na kome je igračima saopšteno da su kažnjeni sa 10.000 evra, piše "Kurir".
Izvor ove informacije dalje navodi da su fudbaleri sankciju "pokorno prihvatili", kao i da je generalni direktor Zvezdan Terzić sa rukovodstvom kluba izuzetno oštro nastupio i da je atmosfera na sastanku bila neprijatna.
"Skrenuta im je pažnja da je ovakav odnos prema crveno-belom dresu u potpunosti nedopustiv, te im je i izrečena novačana kazna.", piše "Kurir".
Uskoro opširnije
