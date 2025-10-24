Fudbal

UPRAVA ZVEZDE BEZ MILOSTI: Igrači kažnjeni za blamažu protiv Brage

Новости онлајн

24. 10. 2025. u 19:04 >> 19:05

Posle očajne igre u meču sa Bragom, čelnici Crvene zvezde odlučili su da održe interni sastanak na kome je igračima saopšteno da su kažnjeni sa 10.000 evra, piše "Kurir".

УПРАВА ЗВЕЗДЕ БЕЗ МИЛОСТИ: Играчи кажњени за бламажу против Браге

FOTO: Tanjug/AP

Izvor ove informacije dalje navodi da su fudbaleri sankciju "pokorno prihvatili", kao i da je generalni direktor Zvezdan Terzić sa rukovodstvom kluba izuzetno oštro nastupio i da je atmosfera na sastanku bila neprijatna.

"Skrenuta im je pažnja da je ovakav odnos prema crveno-belom dresu u potpunosti nedopustiv, te im je i izrečena novačana kazna.", piše "Kurir".

