BAJERN RUŠI SVE PRED SOBOM: Bavarci ispisali istoriju evropskog fudbala

BAJERN Minhen briljira od početka sezone. Posle novog trijumfa u Bundesligi nad Borusijom Menhengladbah (3:0), Bavarci su ispisali istoriju fudbala.

Naime, izabranicima Vensana Kompanija je ovo bio 13. trijumf iz isto toliko mečeva od starta ove sezone. To je izjednačenje rekorda kad su Top 5 lige u pitanju.

Poslednji put, pre Bajerna kad je neko uspeo da ostvari ovakav poduhvat bio je Milan u sezoni 1992/93.

Velikan iz Minhena trenutno u Bundesligi posle osam odigranih utakmica ima 24 boda, uz neverovatnu gol razliku 30:4.

Pored toga, Bajern ima tri pobeda u Ligi šampiona, jednu u kupu Nemačke i jednu u Superkupu.

