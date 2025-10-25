BAJERN RUŠI SVE PRED SOBOM: Bavarci ispisali istoriju evropskog fudbala
BAJERN Minhen briljira od početka sezone. Posle novog trijumfa u Bundesligi nad Borusijom Menhengladbah (3:0), Bavarci su ispisali istoriju fudbala.
Naime, izabranicima Vensana Kompanija je ovo bio 13. trijumf iz isto toliko mečeva od starta ove sezone. To je izjednačenje rekorda kad su Top 5 lige u pitanju.
Poslednji put, pre Bajerna kad je neko uspeo da ostvari ovakav poduhvat bio je Milan u sezoni 1992/93.
Velikan iz Minhena trenutno u Bundesligi posle osam odigranih utakmica ima 24 boda, uz neverovatnu gol razliku 30:4.
Pored toga, Bajern ima tri pobeda u Ligi šampiona, jednu u kupu Nemačke i jednu u Superkupu.
