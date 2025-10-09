Fudbal

LESKOVAČKA POLICIJA NAJAVILA SNIMANJE UTAKMICE: Radi bezbednosti preduzimaju i sve druge zakonske mere

Игор Митић
Igor Mitić

09. 10. 2025. u 19:32

Policijska uprava u Leskovcu najavila je foto i video snimanje povodom predstojeće utakmice između fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije.

ЛЕСКОВАЧКА ПОЛИЦИЈА НАЈАВИЛА СНИМАЊЕ УТАКМИЦЕ: Ради безбедности предузимају и све друге законске мере

I. Mitić

Kako je najavljeno njeni pripadnici će, u skladu sa članom 52. Zakona o policiji, preduzeti i sve druge zakonske mere da ova utakmica protekne bezbedno. 
 
Međunarodna fudbalska utakmica kvalifikacija za svetsko prvenstvo između srpske i albanske reprezentacije odigraće se u subotu, 11. oktobra, na Gradskom stadionu "Dubočica" u Leskovcu, sa početkom u 20.30 časova.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?