"SVE JE LEPO KRENULO"... Srđan Blagojević ovo rekao nakon antologijskog meča Partizan - Vojvodina
Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je posle pobede nad Vojvodinom (1:0) da je bilo dosta prekida koji su remetili ritam utakmice, ali da i on i njegova ekipa idu na pauzu zadovoljni.
- Sve je lepo krenulo zabavom povodom 80. rođendana. Da čestitam Partizanu rođendan, želim dugovečnost klubu, to je najbitnije, trajalo je duže nego što smo planirali, svi smo ostali duže. Bilo je dosta prekida koji su remetili ritam utakmice i hladili igrače i jedne i druge ekipe, nije bilo lako da odgovore zahtevima posle prekida i uključivanja u igru, rekao je Blagojević.
Trener "crno-belih" je dodao da je utakmica bila teška.
- Ne mogu dublje da analiziram. Teška je utakmica bila, bez obzira što smo imali igrača više, očekivali smo da damo drugi gol, strepeli smo da ne bude kontranapada, je je Vojvodina dobra u tome, da nas ne bi kaznili, imali su tu šansu pri kraju. Idemo na reprezentativni odmor zadovoljni, zaključio je Blagojević.
