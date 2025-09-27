Fudbal

NOVA SEZONA ŠKOLE ZA FUDBALSKE SUDIJE U ZRENJANINU: Evropska nedelja sporta dala vetar u leđa arbitrima

Б. Грујић

27. 09. 2025. u 22:36

Evropska nedelja sporta bila je lajtmotiv fudbalskim sudijama iz Zrenjanina, da uz podršku najmlađih koleginica i kolega započnu promociju Škole za fudbalske sudije i obuke budućih arbitara na fudbalskim terenima.

Organizacija fudbalskih sudija Zrdnjanin

  Specijalni gost na promociji bio je pukovnik policije, Milenko Vukadinović,  član IO SOS FSB, posmatrač suđenja i nekadašnji FIFA sudija, koji je uveličao početak promotivne kampanje i pružio podršku radu Organizacije fudbalskih sudija grada Zrenjanina.
 
   - Zahvalni smo gospodinu Vukadinoviću, mladim kolegama puno znači prisustvo iskusnom nekadašnjeg internacionalca koji je ljubazno preneo svoja iskustva i dao korisne savete mladim sudijama - istakao je Ivan Mikalački, predsednik Organizacije fudbalskih sudija grada Zrenjanina.

