TRAŽI SE! Srđan Blagojević o odbeglom fudbaleru Partizana

DRAMA u Humskoj!

FOTO: M. Vukadinović

Aldo Kalulu se danima ne pojavljuje na treningu Partizana...

- Nemam informaciju gde je Kalulu. Ne pojavljuje se od prošle reprezentativne pauze. Nemam ni informaciju zašto nije tu. Ceo slučaj je sa strane struke prebačen na upravu kluba da rešava problem. Nije više u mojoj ingerenciji. Žao mi je što je tako, ali je – tako - sleže ramenima Srđan Blagojević.

Kako bi, eventualno, reagovala svlačionica ako bi se nekadašnji član Liona vratio u „Zemunelo“ hipotetičko je pitanje, čiji odgovor ne zavisi samo od trenera.

- Nisam ja dužan da objašnjavam, nego igrač. Kad se fudbaler toliko dugo ne pojavljuje na treninzima izlazi iz kompetencije trenera i ide na viši nivo. A to su nadlažni ograni kluba, oni donose odluku.

Za razliku od Kalula, koji je u magli, Ibrahim Zubairu kuca na vrata prvog tima, posle višemesečnog oporavka od povrede.

- Svakim danom je sve bolji. Oporavio se, oslobađa se straha, radi vredno na vraćanju u pređašnju formu i možda čak postoji mogućnost da zaigra u Zaječaru - dodao je Srđan Blagojević.

