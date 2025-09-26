TRAŽI SE! Srđan Blagojević o odbeglom fudbaleru Partizana
DRAMA u Humskoj!
Aldo Kalulu se danima ne pojavljuje na treningu Partizana...
- Nemam informaciju gde je Kalulu. Ne pojavljuje se od prošle reprezentativne pauze. Nemam ni informaciju zašto nije tu. Ceo slučaj je sa strane struke prebačen na upravu kluba da rešava problem. Nije više u mojoj ingerenciji. Žao mi je što je tako, ali je – tako - sleže ramenima Srđan Blagojević.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kako bi, eventualno, reagovala svlačionica ako bi se nekadašnji član Liona vratio u „Zemunelo“ hipotetičko je pitanje, čiji odgovor ne zavisi samo od trenera.
- Nisam ja dužan da objašnjavam, nego igrač. Kad se fudbaler toliko dugo ne pojavljuje na treninzima izlazi iz kompetencije trenera i ide na viši nivo. A to su nadlažni ograni kluba, oni donose odluku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Za razliku od Kalula, koji je u magli, Ibrahim Zubairu kuca na vrata prvog tima, posle višemesečnog oporavka od povrede.
- Svakim danom je sve bolji. Oporavio se, oslobađa se straha, radi vredno na vraćanju u pređašnju formu i možda čak postoji mogućnost da zaigra u Zaječaru - dodao je Srđan Blagojević.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
PARTIZAN SVE JAČI: Stigao reprezentativac Srbije
24. 09. 2025. u 18:42
FUDBALSKI ZEMLjOTRES! Mančester Junajted hoće Partizanove klince
24. 09. 2025. u 13:56
TO JE TAJ STARI BAJERN: Bavarci dominiraju na krilima neverovatnog Kejna i postavljaju rekorde!
PETAK veče donosi otvaranje 5. kola Bundeslige, a na Alijanc arenu stiže Verder Bremen (20.30). Bajern pod vođstvom Vinsenta Kompanija izgleda moćno – sa maksimalnim učinkom i već 18 postignutih golova, postavljen je novi rekord šampionata i domaćini su orni da napune mrežu gostiju koji imaju jednu od najlošijih odbrana u ligi.
26. 09. 2025. u 07:30
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
Komentari (0)