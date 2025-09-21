KAKAV ŠOK NA MEČU ARSENAL - MANČESTER SITI! Gol za pamćenje, a tabela Premijer lige posle velikog derbija izgleda skroz neočekivano! (VIDEO)

Arsenal i Mančester siti odigrali su veliki derbi Premijer lige, a konačan rezultat doveo je do vrlo zanimljivog izgleda tabele.

FOTO: Tanjug/AP

Siti je najpre šokirao "tobdžije" kao gost, i to golom koji je Erling Braut Holand postigao već u 9. minutu (VIDEO) posle ubojitog kontranapada.

Činilo se do 93. minuta da će tih 0:1 biti i konačan rezultat derbija, ali...

Ekipa Mikela Artete je pretila i preko Maduekea (VIDEO), snažno je šutirao i Eze, a Donaruma branio (VIDEO), ali je lako moglo da bude i 0:2, da je Holand iskoristio jednu od šansi iz kontri (VIDEO).

Međutim, u sudijskoj nadoknadi vremena, u njenom trećem minutu, Eze je lob-dodavanjem proigrao Martinelija, a Martineli fenomenalnim lobom dao gol za konačnih 1:1 (VIDEO).

Siti, godinama dominantna sila u Premijer ligi, posle petog kola - tek je deveti na tabeli, sa sedam osvojenih bodova.

Arsenal se sada pridruo svom mrskom neprijatelju, gradskom rivalu Totenhemu, i senzacionalnom Bornmutu, na deobi druge pozicije sa deset bodova.

Prvi je Liverpul, sa savršenim učinkom na startu sezone 2025/2026 i 15 osvojenih bodova.

