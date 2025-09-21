KAKAV ŠOK NA MEČU ARSENAL - MANČESTER SITI! Gol za pamćenje, a tabela Premijer lige posle velikog derbija izgleda skroz neočekivano! (VIDEO)
Arsenal i Mančester siti odigrali su veliki derbi Premijer lige, a konačan rezultat doveo je do vrlo zanimljivog izgleda tabele.
Siti je najpre šokirao "tobdžije" kao gost, i to golom koji je Erling Braut Holand postigao već u 9. minutu (VIDEO) posle ubojitog kontranapada.
Činilo se do 93. minuta da će tih 0:1 biti i konačan rezultat derbija, ali...
Ekipa Mikela Artete je pretila i preko Maduekea (VIDEO), snažno je šutirao i Eze, a Donaruma branio (VIDEO), ali je lako moglo da bude i 0:2, da je Holand iskoristio jednu od šansi iz kontri (VIDEO).
Međutim, u sudijskoj nadoknadi vremena, u njenom trećem minutu, Eze je lob-dodavanjem proigrao Martinelija, a Martineli fenomenalnim lobom dao gol za konačnih 1:1 (VIDEO).
Siti, godinama dominantna sila u Premijer ligi, posle petog kola - tek je deveti na tabeli, sa sedam osvojenih bodova.
Arsenal se sada pridruo svom mrskom neprijatelju, gradskom rivalu Totenhemu, i senzacionalnom Bornmutu, na deobi druge pozicije sa deset bodova.
Prvi je Liverpul, sa savršenim učinkom na startu sezone 2025/2026 i 15 osvojenih bodova.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)