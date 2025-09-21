"MENI JE ZVEZDA SVE U ŽIVOTU": Leković nakon pobede crveno-belih u večitom derbiju

DAO ja šansu Vladan Milojeviću mladom štoperu Stefanu Lekoviću priliku od starta u 177. večitom debiju, a ovaj mu je vratio dobrom partijom.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon trijumfa Crvene zvezde protiv Partizana (2:1), ovaj 21-godišnjak bio je veoma emotivan.

- Pobedu bih posvetio mom drugaru i velikoj podršci od starta, koji nažalost nije danas bio sa nama jer je povređen, a to je Rade Krunić. Želim mu da se što pre vrati. Ovo je pobeda za tebe, brate Rade - rekao je novinarima posle utakmice Stefan Leković.

Tek ove sezone je dočekao priliku da dobija više prostora za igru u prvom timu šampiona Srbije.

- Meni je san od malih nogu. Svaku sezonu sam počinjao sa idejom da bar jednu odigram standardno u Crvenoj zvezdi. Bez ispunjenja tog sna ne znam da li bih bio zadovoljan i da igram za Real Madrid. Meni je Zvezda sve u životu, sve mi je pružila, i misim da ću nekad i da joj vratim.

Zadovoljan je onim što su on i saigrači pružili na terenu velikog rivala.

- Nisam imao pritisak, imao sam veliku podršku ljudi iz kluba, saigrača. Opušteno smo ušli u derbi, sa puno samopouzdanja. To se pokazalo tokom svih 90 minuta. Zadovoljan sam i svojom partijom, partijom cele ekipe, naravno pobedom izvojevanom na terenu.

Potom se osvrnuo i na utakmicu.

- Bila je teška i zahtevna utakmica. Poslednjih 20 minuta smo se malo branili... Na kraju smo se svi skupili, jer mi smo tim. Živimo jedni za druge... Mislim da nam Seltik nije bio u glavama, jer je derbi najvažnija utakmica sezone, posebno nama domaćim igračima. Nama koji živimo za ovaj klub i ovaj dres.

Za kraj se nije složio sa konstatacijom novinara da je Partizan bio blizu izjednačenja u finišu meča.

- To je vaš utisak. Ja to nisam video tako. Žargonski rečeno smo ih zatvorili, lagano priveli utakmicu kraju.

Podsetimo, Crvena zvezda u sredu od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Seltik u 1. kolu Lige Evrope.

