POGLEDAJTE - SRPSKI RAKETAŠI NA POLIGONU: U toku obuka na savremenim sistemima raketne artiljerije (video/foto)
U DIVIZIONU samohodnih višecevnih lansera raketa iz sastava Druge brigade kopnene vojske u toku je obuka profesionalnog sastava na modularnim lanserima raketa M-18 "oganj", kojima je jedinica opremljena u prethodnom periodu, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.
Obuka se u početnoj fazi izvodi na poligonima u rejonu mirnodopske lokacije, posle čega slede taktička uvežbavanja, vežbe i bojeva gađanja ciljeva na različitim daljinama i u različitim uslovima, kako bi pripadnici jedinice bili u potpunosti osposobljeni za upotrebu sredstva u borbenim operacijama na savremenom bojištu.
Potporučnik Đorđe Branković, komandir voda u artiljerijskoj bateriji, ističe da je samohodni višecevni modularni lanser raketa M-18 "oganj" namenjen za vatrenu podršku jedinica Kopnene vojske i gađanje ciljeva velike važnosti u operativnoj dubini neprijatelja, kao i da se nalazi na šasiji motornog vozila FAP 2234.
-Osnovna razlika između ovog sredstva i njegovog prethodnika je u modularnosti koja obezbeđuje gađanje raketama različitog kalibra: 122 milimetara, 128 milimetara, 232 milimetara i 434 milimetara. Promenom modula „grad“, „plamen“, „oganj“ i „alas“ postižemo različite domete i samim tim različite efekte na ciljevima, rekao je potporučnik Branković.
Uvođenjem ovog savremenog oruđa raketne artiljerije u naoružanje Vojske Srbije unapređene su borbene mogućnosti jedinica za pružanje vatrene podrške.
Modularni "oganj" M-18 poseduje automatsku nišansku liniju, orijentaciju i navigaciju, mogućnost korišćenja različitih kontejnera sa različitom municijom, mogućnost samostalne borbene misije i rada u sprezi sa univerzalnom pokretnom artiljerijskom računarskom stanicom, uz skraćenje vremena pripreme i otvaranja vatre i veću zaštitu članova posade.
(Tanjug)
