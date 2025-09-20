Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a prenos utakmice naših najvećih klubova možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

Foto: M.Vukadinović

Partizan - Crvena zvezda, početak utakmice danas u 19 sati

18.22 - Šta je Partizanov trener rekao igračima pred derbi?

Srđan Blagojević, trener Partizana, upravo je za Arenu sport istakao sledeće:

- Svaka situacija izaziva poseban pristup, pa i starijim, ali i mlađim igračima. Mi to pokušavamo da radimo svakodnevno. Priznajem, uživam da radim sa ovim momcima, svi su željni napretka, hoće da slušaju, ambiciozni su... Izabrali smo put koji nije lak, on zahteva vreme, ali svesni svih problema koji se javljaju usput, svesni uspona i padova, nada postoji pa ćemo videti dokle ćemo stići. Igračima sam rekao da nema razloga za strah, da nema potrebe da imamo strahopoštovanje prema veoma kvalitetnom protivniku, već samo poštovanje. Rekao sam im da je ovo privilegija, biti deo jednog ovakvog susreta, pa je na njima samo da uživaju.

18.16 - Zanimljivo... Zvezda, osmostruki uzastopni šampion Srbije, nije izgubila nijedan od prethodnih pet derbija, a Partizan je poslednji put slavio u 171. derbiju kao domaćin, kad je bilo 2:1. Uz to, crno-belima je to jedina pobeda u prethodnih 15 derbija.

17.58 - Na klupi Partizana su, uz golmana Krunića, još i Stojković, A. Kostić, Natho, Vasiljević Đorđević, Karabeljov, Zahid, Zubairu, D. Jovanović i B. Kostić.

Rezerve Zvezde su golman Glazer, te Rodrigo, Bađo, Mendeš, Duarte, Stanković, Tebo, Zarić, Radonjić, Avdić i Babika.

17.48 - Evo i sastava!

Partizan: M. Milošević – Roganović, Simić, Milić, Jurčević – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – J. Milošević

Zvezda: Mateus – Seol, Leković, Veljković, Tiknizijan – Hendel, Elšnik, Kostov – Ivanić, Katai - Arnautović.

17.45 - Kako se bliži početak meča, tako kladionice smatraju da Partizan ipak nije baš mnogo daleko od pobede. Kvota na njega je pala na opseg od 3,34 do 3,60 (bilo i 3,80), a na Zvezdu polako raste: i dalje je favorit, ali više ne sa 1,7 već su kvote od 1,95 do 2,05.

Uoči meča

Zvezda je osam puta u nizu prvak Srbije. Htela bi i deveti, ali u ovom trenutku - nije prva na tabeli. Jer, u prvenstvu naše zemlje, trenutno vodi Partizan. A to se maltene ne pamti pred neki derbi, usled pomenute višegodišnje dominacija komšija iz Ljutice Bogdana 1a.

Crno-beli, sa druge strane, usled ogromnih finansijskih problema, imaju tim koji je mahom sastavljen od mladih snaga (iako u njihovim redovima, kako to već biva u modernom fudbalu, ima stranaca i reprezentativca). Ipak, činjenica je da su Partizanove šanse baš zbog novčanog ponora - pred početak sezone bile svrstavane u rang nepostojećih. A opet, Zvezda mu sad gleda u leđa. Istina, samo sa bod udaljenosti, i to uz odigrani meč manje, ali...

Situacija je svakako - nesvakidašlja. Bar u ovih poslednjih osam godina.

Nijedan, ni drugi klub nisu još izgubili u prvenstvu (crno-beli su samo kiksnuli u Nišu, odigravši 2:2 sa Radničkim), a utakmica osmog kola koja je sada došla na red - treba da da pitanje da li je Partizanov uzlet na krilima mladosti i masovnog povratka "grobara" na tribine - prosto, privremena stvar, do "sudara s realnošću" zvanom "Zvezdin daleko bogatiji, iskusniji i, po mnogima, kvalitetniji tim", ili se iza brda (Topčiderskog) nešto novo, crno-belo valja(k).

Saznajte odgovor uz portal "Novosti".

