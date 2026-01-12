Svet

MAĐARSKA IZBEGLA KOLAPS Sijarto: "Zapadna Evropa je na kolenima"

K. Despotović

12. 01. 2026. u 11:59

NEOČEKIVANO hladna zima bacila je na kolena zemlje zapadne Evrope, dok je Mađarska izbegla kolaps, izjavio je mađarski ministar Spoljnih poslova Peter Sijarto.

МАЂАРСКА ИЗБЕГЛА КОЛАПС Сијарто: Западна Европа је на коленима

FOTO: AP/Tanjug

- Mađarska nastavlja da funkcioniše u ovim nesvakidašnjim vremenskim uslovima, koji su veliki deo Zapadne Evrope bacili na kolena. Nije bilo potrebe za zatvaranjem železničkih pruga, nije bilo potrebe za zatvaranjem aerodroma, a zdravstveni i obrazovni sistemi su ostali operativni - naglasio je on u programu „Čas istine“.

Krajem prošle godine „Gasprom“ je saopštio da Evropa rekordnom brzinom troši gas iz podzemnih skladišta, njihova produktivnost pada, a u slučaju zahlađenja mogu se pojaviti ozbiljni rizici po snabdevanje energentima.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Vučić i Orban stigli na sahranu Ištvana Pastora

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽELJKO SKRHAN: Kada odem u Mostar, obilazim samo grobove

ŽELjKO SKRHAN: "Kada odem u Mostar, obilazim samo grobove"