MAĐARSKA IZBEGLA KOLAPS Sijarto: "Zapadna Evropa je na kolenima"

NEOČEKIVANO hladna zima bacila je na kolena zemlje zapadne Evrope, dok je Mađarska izbegla kolaps, izjavio je mađarski ministar Spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Mađarska nastavlja da funkcioniše u ovim nesvakidašnjim vremenskim uslovima, koji su veliki deo Zapadne Evrope bacili na kolena. Nije bilo potrebe za zatvaranjem železničkih pruga, nije bilo potrebe za zatvaranjem aerodroma, a zdravstveni i obrazovni sistemi su ostali operativni - naglasio je on u programu „Čas istine“.

Krajem prošle godine „Gasprom“ je saopštio da Evropa rekordnom brzinom troši gas iz podzemnih skladišta, njihova produktivnost pada, a u slučaju zahlađenja mogu se pojaviti ozbiljni rizici po snabdevanje energentima.

