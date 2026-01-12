MAĐARSKA IZBEGLA KOLAPS Sijarto: "Zapadna Evropa je na kolenima"
NEOČEKIVANO hladna zima bacila je na kolena zemlje zapadne Evrope, dok je Mađarska izbegla kolaps, izjavio je mađarski ministar Spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Mađarska nastavlja da funkcioniše u ovim nesvakidašnjim vremenskim uslovima, koji su veliki deo Zapadne Evrope bacili na kolena. Nije bilo potrebe za zatvaranjem železničkih pruga, nije bilo potrebe za zatvaranjem aerodroma, a zdravstveni i obrazovni sistemi su ostali operativni - naglasio je on u programu „Čas istine“.
Krajem prošle godine „Gasprom“ je saopštio da Evropa rekordnom brzinom troši gas iz podzemnih skladišta, njihova produktivnost pada, a u slučaju zahlađenja mogu se pojaviti ozbiljni rizici po snabdevanje energentima.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Vučić i Orban stigli na sahranu Ištvana Pastora
