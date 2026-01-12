PETRUŠEV U TRIPL-DABL RITMU, DANGUBIĆ BEZ MILOSTI: Dubai preslišao Borac

Košarkaši Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od ekipe Dubaija rezultatom 90:79 (19:23, 22:14, 27:15, 22:27) u meču 14. kola grupe A ABA lige.

FOTO: Dubai basketball







U redovima Borca istakao Dijante Boldvin sa 20 poena. Marko Jošilo je postigao 16 poena, Nikola Manojlović 14, a Aleksa Uskoković je ubacio 11 poena.



Dubai je vodeći na tabeli grupe A ABA lige sa svih 12 pobeda, dok je Borac na sedmom mestu sa učinkom 3-9.



U sledećem kolu, Borac će dočekati Split, a Dubai će gostovati Klužu.

Tabela ABA lige - B grupa

Tabela ABA lige - A grupa

