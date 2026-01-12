Košarka

PETRUŠEV U TRIPL-DABL RITMU, DANGUBIĆ BEZ MILOSTI: Dubai preslišao Borac

Новости онлине

12. 01. 2026. u 17:59

Košarkaši Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od ekipe Dubaija rezultatom 90:79 (19:23, 22:14, 27:15, 22:27) u meču 14. kola grupe A ABA lige.

FOTO: Dubai basketball


Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 15 poena. Klemen Prepelič je postigao 14 poena, dok je Kenan Kamenjaš ubacio 13.
Srpski košarkaš Nemanja Dangubić zabeležio je 11 poena i četiri skoka, dok je Filip Petrušev upisao četiri poena, pet skokova i pet asistencija.


U redovima Borca istakao Dijante Boldvin sa 20 poena. Marko Jošilo je postigao 16 poena, Nikola Manojlović 14, a Aleksa Uskoković je ubacio 11 poena.


Dubai je vodeći na tabeli grupe A ABA lige sa svih 12 pobeda, dok je Borac na sedmom mestu sa učinkom 3-9.


U sledećem kolu, Borac će dočekati Split, a Dubai će gostovati Klužu. 

Srbija i Španija su priredili istinski vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu 2026 u Beogradu, a konačan rezultat, 12:11 za "delfine", ozvaničio je staru istinu: možda su neki drugi trenutno prvaci planete i "starog kontinenta", ali Srbi su Srbi kada se o vaterpolu radi, kakva god da su vremena, ko god da je naspram njih, i kakve god da su odluke sudija. Ako je neko u ove naše vaterpoliste sumnjao posle neočekivane drame sa Holandijom na startu šampionata, ovaj spektakl je takvima sigurno "otvorio oči" pred završnicu takmičenja koja sledi.

