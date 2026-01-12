PETRUŠEV U TRIPL-DABL RITMU, DANGUBIĆ BEZ MILOSTI: Dubai preslišao Borac
Košarkaši Borca iz Čačka poraženi su večeras u gostima od ekipe Dubaija rezultatom 90:79 (19:23, 22:14, 27:15, 22:27) u meču 14. kola grupe A ABA lige.
U redovima Borca istakao Dijante Boldvin sa 20 poena. Marko Jošilo je postigao 16 poena, Nikola Manojlović 14, a Aleksa Uskoković je ubacio 11 poena.
Dubai je vodeći na tabeli grupe A ABA lige sa svih 12 pobeda, dok je Borac na sedmom mestu sa učinkom 3-9.
U sledećem kolu, Borac će dočekati Split, a Dubai će gostovati Klužu.
Tabela ABA lige - B grupa
Tabela ABA lige - A grupa
Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!
Preporučujemo
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
12. 01. 2026. u 15:35
AUSTRALIJAN OPEN PONIZIO SRBINA: Evo šta je Novak Đoković doživeo u Melburnu
11. 01. 2026. u 18:31
JUVE NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Pobeda protiv tima iz donjeg doma vodi "staru damu" u vrh tabele!
DRUGI deo sezone Juve će otvoriti pred svojim navijačima na "Alijanc stadionu" gde će ugostiti redovnu mušteriju, ekipu Kremonezea (20.45).
12. 01. 2026. u 07:30
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)