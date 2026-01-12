NIKAD JAČI ŠAMAR ZELENSKOM: Tramp ogolio ukrajinskog predsednika do srži

AKO je iko u sukobu u Ukrajini ostao bez iluzija, onda je to šef kijevskog režima Vladimir Zelenski. U intervju za "Njujork tajms", američki predsednik Donald Tramp otvoreno kaže da Zelenski nema nikakve pregovaračke adute - nije ih je imao na početku sukoba, niti ih ima sada. I postoji samo jedan faktor koji mu daje težinu: sam Tramp.

Foto: Profimedia

U istom razgovoru američki predsednik tvrdi da predsednik RF Vladimir Putin nikada ne bi započeo rat da je on ostao u Beloj kući, kao i da se Rusija ne boji NATO-a već Sjedinjenih Američkih Država. Otkriva i, dok je jedna druga administracija Ukrajini delila ćebad, njegova je dala Kijevu jedino oružje koje ju je spasilo brzog poraza.

- Ja sam im dao "džaveline". Obama im je dao ćebad. I tim oružjem su na početku uništili tenkove. Da im nisam dao "džaveline", ovaj rat bi se odmah završio - kaže Tramp, tvrdeći da je upravo on sprečio potpuni slom Ukrajine isporukom protivtenkovskih raketa.

U intervjuu iskucanom na više od 120.000 slovnih znakova šef Bele kuće je, naglašavajući da je imao "sjajan odnos sa Putinom", ponovio uverenje da do sukoba u Ukrajini ne bi došlo da je on ostao predsednik SAD.

- Da izbori nisu bili namešteni i da sam ja bio predsednik, do ovog rata nikada ne bi došlo.

A ponovio je još nešto i to reagujući na konstataciju jednog od četiri novinara "Njujork tajmsa" koji su ga intervjuisali, a koji ga je podsetio da je u februaru 2025. rekao Zelenskom da "nema adute".

AP Photo/Alex Brandon

- Tačno je. Pa, on nema adute. Nije imao adute od prvog dana - kazao je Tramp.

- Dakle, tada ih nije imao. Da li ih ima sad? - upitao je Dejvid Sejnger.

- Ne, nema ih. On ima samo jednu stvar. Donalda Trampa - odgovorio je šef Bele kuće.

U dvosatnom intervjuu kazao je i da NATO bez SAD nema odvraćajući efekat, odnosno da se vojne alijanse "ni najmanje" ne boje ni Rusija ni Kina.

- Rusiju, mogu da vam kažem, ne brine nijedna druga zemlja osim nas - skromna je procena neskromnog predsednika Amerike.

U ovom intervjuu Tramp ne ostavlja prostor za diplomatske nijanse – po njegovoj verziji sveta Ukrajina nije subjekt nego polje, Zelenski nema adute nego pokrovitelja, a Rusija jedino s kim mora da pregovara je – Amerika. Sve ostalo, smatra Tramp, samo je iluzija moći.

(RT Balkan)