NIKAD JAČI ŠAMAR ZELENSKOM: Tramp ogolio ukrajinskog predsednika do srži
AKO je iko u sukobu u Ukrajini ostao bez iluzija, onda je to šef kijevskog režima Vladimir Zelenski. U intervju za "Njujork tajms", američki predsednik Donald Tramp otvoreno kaže da Zelenski nema nikakve pregovaračke adute - nije ih je imao na početku sukoba, niti ih ima sada. I postoji samo jedan faktor koji mu daje težinu: sam Tramp.
U istom razgovoru američki predsednik tvrdi da predsednik RF Vladimir Putin nikada ne bi započeo rat da je on ostao u Beloj kući, kao i da se Rusija ne boji NATO-a već Sjedinjenih Američkih Država. Otkriva i, dok je jedna druga administracija Ukrajini delila ćebad, njegova je dala Kijevu jedino oružje koje ju je spasilo brzog poraza.
- Ja sam im dao "džaveline". Obama im je dao ćebad. I tim oružjem su na početku uništili tenkove. Da im nisam dao "džaveline", ovaj rat bi se odmah završio - kaže Tramp, tvrdeći da je upravo on sprečio potpuni slom Ukrajine isporukom protivtenkovskih raketa.
U intervjuu iskucanom na više od 120.000 slovnih znakova šef Bele kuće je, naglašavajući da je imao "sjajan odnos sa Putinom", ponovio uverenje da do sukoba u Ukrajini ne bi došlo da je on ostao predsednik SAD.
- Da izbori nisu bili namešteni i da sam ja bio predsednik, do ovog rata nikada ne bi došlo.
A ponovio je još nešto i to reagujući na konstataciju jednog od četiri novinara "Njujork tajmsa" koji su ga intervjuisali, a koji ga je podsetio da je u februaru 2025. rekao Zelenskom da "nema adute".
- Tačno je. Pa, on nema adute. Nije imao adute od prvog dana - kazao je Tramp.
- Dakle, tada ih nije imao. Da li ih ima sad? - upitao je Dejvid Sejnger.
- Ne, nema ih. On ima samo jednu stvar. Donalda Trampa - odgovorio je šef Bele kuće.
U dvosatnom intervjuu kazao je i da NATO bez SAD nema odvraćajući efekat, odnosno da se vojne alijanse "ni najmanje" ne boje ni Rusija ni Kina.
- Rusiju, mogu da vam kažem, ne brine nijedna druga zemlja osim nas - skromna je procena neskromnog predsednika Amerike.
U ovom intervjuu Tramp ne ostavlja prostor za diplomatske nijanse – po njegovoj verziji sveta Ukrajina nije subjekt nego polje, Zelenski nema adute nego pokrovitelja, a Rusija jedino s kim mora da pregovara je – Amerika. Sve ostalo, smatra Tramp, samo je iluzija moći.
(RT Balkan)
Preporučujemo
DODIR JE DOVOLjAN DA SE ZARAZITE: Buknula šuga u srpskom komšiluku
12. 01. 2026. u 19:17
PREDSEDNICA MOLDAVIJE ŠOKIRALA SVE: Glasala bih za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom, sve nam je teže da preživimo
PREDSEDNICA Moldavije Maja Sandu izjavila je da bi glasala za ponovno ujedinjenje sa Rumunijom, ukoliko bi se to pitanje našlo na referendumu, ukazujući da je njenoj zemlji sve teže da samostalno "preživi".
12. 01. 2026. u 17:40
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)