SVET PAMTI RADOMIRA ANTIĆA: Turnir u misterovu čast
Peti Memorijalni turnir "Radomir Antić" biće održan 20. i 21. septembra na Zlatiboru i u Užicu, nadmetaće se osam ekipa sastavljenih od dečaka rođenih 2013. godine. Reč je o podmlatku Real Ovieda (Španija), Partizana (Beograd), Slobode (Užice), Vojvodine (Novi Sad), Crvene zvezde (Beograd), Pelistera (Severna Makedonija), Borca (Banjaluka) i Tampe Brašov (Rumunija).
Kvalifikacionione utakmice biće igrane u subotu na terenima Turističko - rekreativnog kompleksa Zlatibor. Polufinalne i finale odigraće se u nedelju na stadionu Radomir Antić u Užicu.
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)