PREDSEDNIK VUČIĆ "Bio sam ljut na Dragana Stojkovića, posle Albanije se polažu računi za rezultate"

GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Evropskom prvenstvu u košarci i košarkaškoj reprezentaciji Srbije.

foto: M. Vukadinović/D. Milovanović

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će uvek navijati za reprentaciju Srbije svim srcem i kada gubi, i dodao da ne može da shvati zašto su zviždali srpskim fudbalerima umesto da ih podrže.

"Bio sam ljut na mog druga Dragana Stojkovića, mislim da je bolje morao da spremi ekipu. Ali znate, ja sam naučio da budem lojalan. Ne prema njemu ili prema sebi u tom poslu. Kad nešto ne ide, nema šta, polažeš račun za rezultate. I on će posle Albanije da polaže račun za rezultate", rekao je Vučić u petak uveče za TV Informer.

Rekao je da ne može da shvati zašto su zviždali srpskoj reprezentaciji kada smo gubili od Engleske sa 2-0.

"Ja sam uvek prezirao zapadnu tribinu Zvezdinog stadiona dok sam bio na severnoj tribini. Oni su zviždali i Draganu Džajiću. Oni su svakoj od naših legendi zviždali. Oni su uvek bili bolji fudbaleri od svakog fudbalera, bolji treneri od svakog trenera. Jer su samo oni važni u životu. Ta lažna elita. Što zviždiš na 2-0? Što ne pomogneš svom klubu? Što im ne apludiraš na 5-0, a samo tražiš da daju sve od sebe", poručio je Vučić.

Dodao je da smatra da je Piksi morao da bolje da postavi igrače, kao i da ima bolju taktiku, ali da ne može da ga napada.

"Ali ja da kritikujem, da napadam Piksija, ne mogu, pošto znam koliko je dao Srbiji. Znam koliko je dao i srpskom fudbalu i Srbiji. Nisam ja taj koji mogu da ga kritikujem, kao običan navijač", rekao je Vučić.

Istakao je da ipak ne razume one koji svaki put posle prvog i drugog primljenog gola počinju da zvižde i da se okrenu i počinju da navijaju za protivnika.

"Užasno su igrali, ali znam da ti momci žele pobedu. Znam da Piksi želi pobedu. Da će sve od sebe za pobedu. Na kraju verujem da su bolji od Albanije i verujem da će pobediti. I znam da će, ako nam puste da publika uđe na stadion, da će ti ljudi na tribinama da izginu za reprezentaciju. Da gubimo i tri nula navijaću za reprezentaciju svim srcem", rekao je Vučić.