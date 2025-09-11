FENOMEN - ŠUTNI LOPTU PRAVO U OTVOREN PROZOR: Nova vrsta fudbalskog nadmetanja nazvana "rašlje iz evrija" uhvatila maha u Francuskoj

Namestiš fudbalsku loptu na tačno propisanu razdaljinu, zaletiš se i šutneš je pravo u otvoren prozor.

Foto: Vikipedija

Nekada je za to klincima sledila propisna grdnja, naročito još ako je okno bilo zatvoreno, a danas to polako prerasta u sportsku disciplinu čiji se organizatori nadaju da će jednoga dana postati popularna koliko i basket tri puta tri.

Igra nazvana "rašlje iz evrija", dobila je ime spajanjem fudbalskog zadatka sa nazivom gradića u okolini Pariza, gde, među betonskim kockama oblakodera, dosada, ne samo leti, često ume da bude nezaobilazni deo svakodnevice. A nova zabava nastala je upravo u trenucima kada su vreli dani bez obaveze mnogo duži od noći bez daška vetra u siromašnoj četvrti.

Bilo je to 2019. godine, kada su momci iz kraja u naselju Piramide u mestu Evri-Kuron odlučili da prekrate dosadu tako što će fudbalsku loptu šutom iz daljine proterati kroz otvoren prozor higijenskog spremišta u lokalnoj stambenoj zgradi. I, nekome se posrećilo da trijumfuje iz prve.

Prvenac koji je izveo izvesni Džibril snimljen je moblinim telefonom, a svoje majstorije u proterivanju bubamare kroz četvrtasti okvir pobednik je potom okačio na društvene mreže. I, snimak je postao viralan. Disciplini je odmah pronađeno ime, a najpre su se "primili" žitelji pomenutog naselja.

Zbog ogromnog interesovanja, ulica u kojoj se nalazi spremište bila je zakrčena automobilima, pa je predsednik opštine 2022. godine naredio da se izgradi replika zida zgrade na stotinak metara udaljenom slobodnom prostoru, koji je mogao da primi daleko više znatiželjnika.

Od 2021, fudbalska zaraza zvana "rašlje iz evrija" proširila se na celu Francusku. O njoj su brujali "Tik-tok" i "Instagram". Priključili su se i profesionalni fudbaleri, među kojima su bili Nene i Lajvin Kurzava, koji su stative na kratko ošišanoj travi glamuroznih fudbalskih stadiona na trenutak zamenili za prozor lokala u kome su se čuvale kante za smeće. Da proturi loptu pošlo je za nogom i jednom gradonačelniku.

Sledeće godine je organzivano više turnira širom Francuske. Zabava se iz prestonice proširila na Provansu, gde se po dvorištima u slobodno vreme tražio zgodan prozor za majstorsko proterivanje lopte. Neki ovo nadmetanje zovu još i "magične rašlje", "raspevane rašlje" ili "prozor iz evrija."

Ceo događaj postao je urbani sportski i kulturološki fenomen u kome se spajaju zabava, umešnost i sportski duh među stanovnicima pojedinih naselja. Izmišljena su i pravila, s brojem pokušaja, postignutim bodovima i ostvarenim plasmanom. Zgradu u Evriju, ispred koje je sve počelo, neki danas nazivaju mestom hodočašća urbanog fudbala.

Prozor iz Evrija pojedini zovu i "najpoznatijom prozorom u Francuskoj". Ušao je, čak, i u zvaničnu pesmu francuske fudbalske reprezentacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine, a ovekovečen je i u reklami svetski poznatog proizvođača sportske opreme u kojoj je učestvovao Lionel Mesi.

Konačno, ove godine održan je prvi nacionalni Kup Francuske u rašljama. Kvalifikacije su organizovane u 35 gradova, od Pariza, preko Liona i Marselja, do Lila, Nanta i Bordoa. Finale je održano poslednjeg dana avgusta - u Evriju.

Ceo događaj je privukao veliki broj znatiželjnika i navijača, ali i velike domaće medije koji inače prate najznačajnija sportska takmičenja, poput Prvog programa francuske nacionalne televizije. Francuzi se nadaju da će ova fudbalska manija vremenom zahvatiti i druge zemlje u Evropi i svetu.

I, da ne zaboravimo: pobednik francuskog Kupa u rašljama pre neki dan bio je Ismail. Pripremao se, kaže, mesecima za ovaj poduhvat, a njegovi precizni šutevi svima su mamili uzdahe. Od ličnih podataka o pobedniku – toliko. Dovoljno za ulazak u legendu u svom kvartu, a bogami i šire.

TRI POKUŠAJA

Svaki učesnik ima pravo na tri pokušaja s unapred utvrđene tačke koja se obično nalazi na deset do 12 metara udaljenosti od otvorenog prozora. U originalnoj verziji, prozor je širok 50 centimetara i visok 30, na visini od 1,80 metara od zemlje.