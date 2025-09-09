BIVŠI AS PARTIZANA U ISTANBULU! Ovo mu je četvrti klub u Turskoj

Nekadašnji fudbaler Partizana, Fuseni Dijabate, ponovo se vratio u Tursku samo ovog puta pojačao redove Kasimpaše

FOTO: M. Vukadinović

je odigrao odličnu prošlu sezonu u Lozani, sa osam golova i devet asistencija, a ovog leta je postao slobodan igrač što je Kasimpaša iskoristila.

U Turskoj je još nastupao za Trabzon, Girensun i Goztepe. Sa Kasimpašom je potpisao ugovor na dve godine.

