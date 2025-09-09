Fudbal

BIVŠI AS PARTIZANA U ISTANBULU! Ovo mu je četvrti klub u Turskoj

Filip Milošević

09. 09. 2025. u 16:35

Nekadašnji fudbaler Partizana, Fuseni Dijabate, ponovo se vratio u Tursku samo ovog puta pojačao redove Kasimpaše

БИВШИ АС ПАРТИЗАНА У ИСТАНБУЛУ! Ово му је четврти клуб у Турској

FOTO: M. Vukadinović

je odigrao odličnu prošlu sezonu u Lozani, sa osam golova i devet asistencija, a ovog leta je postao slobodan igrač što je Kasimpaša iskoristila.

U Turskoj je još nastupao za Trabzon, Girensun i Goztepe. Sa Kasimpašom je potpisao ugovor na dve godine.

