JOŠ JEDAN SRBIN U RUSIJI: Evo u kom klubu karijeru nastavlja Nemanja Stojić

SRPSKI fudbaler Nemanja Stojić nastavlja karijeru u Rusiji nakon što je posle godinu dana napustio ekipu Makabija iz Tel Aviva.

Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Bivši defanzivac Crvene zvezde potpisao je za Soči, a kako prenosi "Sport5" u toku dana će biti zvanično predstavljen kao igrač ovog kluba.

Ističe se i to da će Makabi za ovaj transfer zaraditi 1.500.000 evra, što je 300.000 evra više od onoga što je tim iz Tel Aviva platio crveno-belima kad ga je dovodio iz Beograda.

Podsetimo, pre nego što zaigra za Soči, Stojić će se priključiti reprezentaciji Srbije za mečeve protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

תודה סטואיץ'! 💛



נמניה סטואיץ' עוזב את מכבי תל אביב ומצטרף לסוצ'י לאחר שהושג סיכום עם המועדון הרוסי על העברתו של הבלם בן ה-27



סטואיץ', הצטרף למועדון באוגוסט 2024 מהכוכב האדום בלגרד, כבש 6 שערים ב-42 הופעות בכל המסגרות ועזר למכבי לזכות באליפות המדינה ובגביע הטוטו.



מועדון… pic.twitter.com/g65yWhM7tg — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) September 1, 2025

