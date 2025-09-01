Fudbal

JOŠ JEDAN SRBIN U RUSIJI: Evo u kom klubu karijeru nastavlja Nemanja Stojić

Časlav Vuković

01. 09. 2025. u 20:06

SRPSKI fudbaler Nemanja Stojić nastavlja karijeru u Rusiji nakon što je posle godinu dana napustio ekipu Makabija iz Tel Aviva.

ЈОШ ЈЕДАН СРБИН У РУСИЈИ: Ево у ком клубу каријеру наставља Немања Стојић

Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Bivši defanzivac Crvene zvezde potpisao je za Soči, a kako prenosi "Sport5" u toku dana će biti zvanično predstavljen kao igrač ovog kluba.

Ističe se i to da će Makabi za ovaj transfer zaraditi 1.500.000 evra, što je 300.000 evra više od onoga što je tim iz Tel Aviva platio crveno-belima kad ga je dovodio iz Beograda.

Podsetimo, pre nego što zaigra za Soči, Stojić će se priključiti reprezentaciji Srbije za mečeve protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

