PROŠLA SU TEK DVA KOLA, A ATLETIKO JE U PROBLEMU: Jorgandžije nakon poraza u prvom kolu, u drugom odigrali bledu partiju sa novim prvoligašem

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 22:28

Fudbaleri Atletiko Madrida i Elčea remizirali su rezultatom 1:1 u meču drugog kola španskog prvenstva.

EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

Nakon poraza od Espanjola u gostima na startu sezone, fudbaleri Atletika su večeras doživeli još jedan šok i izgubili bodove u duelu sa ekipom kojoj se prognozira grčevita borba za opstanak. Povratnik u elitni rang Elče je uzeo bod na stadionu "Metropolitano", bilo je 1:1, a Dijego Simeone je u baš velikom problemu, jer je došao u situaciju da posle samo dva kola bude na -5 od najvećeg rivala - Real Madrida.

Priliku za prvu pobedu "jorgandžije" će imati u narednoj rundi protiv Alavesa u gostima.

Na trijumf čeka i Elče, koji ima bod više od Atletika pred meč protiv Levantea kod kuće.

