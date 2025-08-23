PROŠLA SU TEK DVA KOLA, A ATLETIKO JE U PROBLEMU: Jorgandžije nakon poraza u prvom kolu, u drugom odigrali bledu partiju sa novim prvoligašem
Fudbaleri Atletiko Madrida i Elčea remizirali su rezultatom 1:1 u meču drugog kola španskog prvenstva.
Nakon poraza od Espanjola u gostima na startu sezone, fudbaleri Atletika su večeras doživeli još jedan šok i izgubili bodove u duelu sa ekipom kojoj se prognozira grčevita borba za opstanak. Povratnik u elitni rang Elče je uzeo bod na stadionu "Metropolitano", bilo je 1:1, a Dijego Simeone je u baš velikom problemu, jer je došao u situaciju da posle samo dva kola bude na -5 od najvećeg rivala - Real Madrida.
Priliku za prvu pobedu "jorgandžije" će imati u narednoj rundi protiv Alavesa u gostima.
Na trijumf čeka i Elče, koji ima bod više od Atletika pred meč protiv Levantea kod kuće.
